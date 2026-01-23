아임낫어베이비, 빈 소년합창단 내한 공연 공식 후원

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아임낫어베이비(I’m NOT A Baby)가 세계적인 명성을 지닌 Vienna Boys Choir(빈 소년합창단)의 2026년 한국 투어를 공식 후원하며, 어린이들을 응원하는 브랜드 철학을 다시 한 번 실천했다빈 소년합창단은 수백 년의 전통을 이어온 세계적인 어린이 합창단으로, 어린이들이 음악을 통해 성장하고 꿈을 키워가는 상징적인 문화 아이콘으로 평가받고 있다. 아임낫어베이비는 이러한 빈 소년합창단의 가치와 철학에 공감하며 이번 내한 공연 후원을 결정했다.아임낫어베이비를 운영하는 지니더바틀(주)의 조윤수 대표는 “빈 소년합창단은 오랜 시간 동안 어린이들의 재능과 꿈을 존중해 온 세계적인 문화 유산과도 같은 존재”라며 “아이들의 일상을 가장 가까이에서 함께하는 브랜드로서 이 뜻깊은 여정에 동행하게 되어 매우 의미 있게 생각한다”고 밝혔다.빈 소년합창단은 1월 13일 한국에 입국해 강릉, 울진, 제천, 창원, 대구, 평택, 군포를 거쳐 1월 25일 서울 롯데콘서트홀에서 공연을 펼친다. 현재 평택·군포·서울 공연을 앞두고 있으며, 이번 후원 소식은 공연을 찾는 관객들에게도 특별한 의미를 더하고 있다.아임낫어베이비는 “아이들은 단순히 보호받는 대상이 아니라 존중받아야 할 하나의 인격체”라는 철학 아래 영유아부터 청소년까지 성장 단계 전반에 맞춘 케어를 제안하는 프리미엄 어린이·청소년 맞춤 케어 브랜드다. 세 아이를 키운 엄마가 직접 만든 브랜드로, 제품 개발뿐 아니라 어린이 문화·예술·권리 활동을 지속적으로 후원하며 ‘아이들의 꿈을 응원하는 브랜드’로 자리매김해 왔다.이번 빈 소년합창단 후원은 단기적인 홍보를 넘어, 아이들의 꿈과 여정을 진정성 있게 응원해 온 아임낫어베이비의 브랜드 가치를 자연스럽게 보여주는 사례로 평가된다. 아임낫어베이비는 앞으로도 아이들의 일상과 성장, 그리고 꿈을 함께하는 다양한 활동을 이어갈 계획이다.