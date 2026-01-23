대구 표준지 공시지가 평균 1.43% 상승…군위군 4.33% ‘최대’

이미지 확대 대구시청사 전경 닫기 이미지 확대 보기 대구시청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구시는 올해 1월 1일 기준 표준지(1만7천200여필지) 공시지가가 작년보다 평균 1.43% 상승한 것으로 나타났다고 23일 밝혔다.대구 표준지 공시지가 변동률은 전국변동률(3.36%)보다 1.93%포인트 낮은 수준이다.표준지 공시지가는 개별공시지가 산정의 기준이 되고, 재산세 등 각종 조세 및 부담금 부과 기초자료로 활용된다.지역별로는 군위군 4.33%, 수성구 2.08%, 중구 1.79%, 달성군 1.31%, 동구 1.21%, 남구 1.12%, 북구 1.08%, 달서구 0.82%, 서구 0.64% 등이다.군위군의 상승 폭이 큰 것은 통합공항이전 등 대규모 인프라 계획에 따른 개발 기대감이 반영됐기 때문으로 대구시는 보고 있다.표준지 중 최고 지가는 중구 동성로 법무사회관으로 ㎡당 3천976만원(전년 대비 0.68% 상승)이다. 최저 지가는 달성군 가창면 정대리 야산 일대로 ㎡당 380원(전년 대비 0.80% 상승)이다.표준지 공시지가는 부동산 공시가격 알리미 사이트(www.realtyprice.kr)와 해당 표준지 소재지 시·구·군에서 열람할 수 있다.공시지가에 이의가 있으면 다음달 23일까지 우편 또는 서면으로 국토교통부장관에게 하면 된다.