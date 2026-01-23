[포토] ‘120억원 로맨스 스캠’ 부부 강제 송환

[포토] ‘120억원 로맨스 스캠’ 부부 강제 송환

입력 2026-01-23 17:12
수정 2026-01-23 17:24
캄보디아에 본거지를 두고 120억원대 ‘로맨스 스캠’(혼인빙자사기) 사기를 벌인 한국인 총책 부부(가운데)가 23일 인천국제공항 제2터미널을 통해 한국 국적 캄보디아 스캠조직 피의자들과 강제 송환되고 있다.

온라인뉴스부
