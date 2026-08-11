“AI시대 믿을 수 있는 정보환경 구축하려면…” 세계 40여 개 국립도서관장들 모여 ‘부산선언’

세줄 요약 국립중앙도서관이 AI 시대에 믿을 수 있는 정보환경을 만들기 위해 세계 국립도서관이 지켜야 할 공동 원칙인 ‘부산선언’을 제안했다. 40여 개국 관장들은 신뢰성, 윤리적 AI 활용, 지식 접근권, 장기 보존 등 13개 원칙을 두고 협력 방안을 논의했다. AI 시대 신뢰 정보환경 위한 부산선언 제안

40여 개국 국립도서관장, 13개 원칙 논의

지식유산 보호·윤리적 AI 활용 등 포함

이미지 확대 11일 부산 해운대구 시그니엘 부산에서 ‘2026 세계 국립도서관장회의‘(CDNL)가 열린 가운데 40여 개국 국립도서관장들이 인공지능(AI) 시대 국립도서관의 역할과 신뢰할 수 있는 정보환경 조성, 국립도서관의 공공적 책임과 미래 협력 방향 등을 논의하고 있다.

부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 11일 부산 해운대구 시그니엘 부산에서 ‘2026 세계 국립도서관장회의‘(CDNL)가 열린 가운데 40여 개국 국립도서관장들이 인공지능(AI) 시대 국립도서관의 역할과 신뢰할 수 있는 정보환경 조성, 국립도서관의 공공적 책임과 미래 협력 방향 등을 논의하고 있다.

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국립중앙도서관이 인공지능(AI) 시대에 신뢰할 수 있는 정보환경 구축을 위해 전 세계 국립도서관이 지켜나가야 할 공동 원칙을 담은 ‘부산선언’을 제안했다.11일 부산 해운대구 시그니엘에서 열린 ‘2026 국립도서관장회의’(CDNL)에 참석한 미국, 호주, 영국, 일본, 중국, 싱가포르 등 40여 개국 국립도서관장들은 이 같은 방향을 담은 부산선언에 대해 의견을 나누고 협력 방안을 논의했다.CDNL은 1974년 설립된 전 세계 국립도서관장들의 협의체로, 각국 국립도서관이 공통으로 직면한 정책과 현안을 논의하고 협력을 확대하기 위해 매년 정기회의를 연다. 한국에서 열린 것은 2006년 이후 20년 만이다.부산선언에는 신뢰할 수 있는 지식유산 보호, 정보의 신뢰성 보장, 책임 있고 윤리적인 AI 활용, 지식 접근권과 지적 자유 보호, AI 리터러시 증진과 지식 격차 해소, 디지털·AI 자원의 장기 보존, 문화적·언어적 다양성 보존, 개인정보와 공익 수호, 국제협력 강화 등 13개 원칙이 담겼다.남영준 국립중앙도서관장은 “이번 CDNL 회의는 세계 국립도서관이 AI 시대에 요구되는 새로운 역할을 함께 모색하고 이를 공동의 과제로 논의했다는 점에서 의미가 크다”며 “회의에서 제안한 원칙을 향후 정책과 서비스에 충실히 반영해, 국민이 신뢰할 수 있는 지식정보를 제공하는 국가대표도서관의 역할을 더욱 강화하겠다”고 강조했다.이날 회의에서는 맹성현 효성AI융합연구원 원장과 마렉 코발키에비치 호주 퀸즐랜드공과대학교 교수가 기조연설을 맡았다.