경제 배터리 코리아 2026 도준석 기자 입력 2026-09-21 11:41 수정 2026-09-21 11:41 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/21/20260921500125 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 21일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 배터리 코리아 2026을 찾은 사람들이 전시장을 관람하고 있다. 2026.9.21 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 21일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 배터리 코리아 2026을 찾은 사람들이 전시장을 관람하고 있다. 2026.9.21 도준석 전문기자 21일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 배터리 코리아 2026을 찾은 사람들이 전시장을 관람하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지