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배터리 코리아 2026

도준석 기자
도준석 기자
입력 2026-09-21 11:41
수정 2026-09-21 11:41
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21일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 배터리 코리아 2026을 찾은 사람들이 전시장을 관람하고 있다. 2026.9.21 도준석 전문기자
21일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 배터리 코리아 2026을 찾은 사람들이 전시장을 관람하고 있다. 2026.9.21 도준석 전문기자


21일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 배터리 코리아 2026을 찾은 사람들이 전시장을 관람하고 있다.

도준석 전문기자
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