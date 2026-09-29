[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 29일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 29일

입력 2026-09-29 01:17
수정 2026-09-29 01:17
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36년생 : 소지품이나 중요한 물건을 잃어버리지 않도록 하라.

48년생 : 따뜻한 마음을 베풀어 주변 사람의 신뢰를 얻는다.

60년생 : 사소한 시비나 다툼은 가능한 한 피하라.

72년생 : 늦은 시간의 외출이나 이동은 삼가는 것이 좋다.

84년생 : 마음을 무겁게 하던 걱정이 없는 편안한 하루다.

96년생 : 자신의 물건과 약속을 꼼꼼하게 챙겨야 한다.



37년생 : 남서쪽으로 이동하거나 약속을 잡는 일은 피하라.

49년생 : 노력한 일에서 성공할 좋은 운이 따른다.

61년생 : 문서나 계약에서 유리한 결과를 얻을 수 있다.

73년생 : 어려움이 있어도 용기를 내어 끝까지 극복하라.

85년생 : 친구들과 지나치게 어울리며 시간을 낭비하지 마라.

97년생 : 계약이나 지원 서류에서 좋은 결과를 기대할 수 있다.

호랑이

38년생 : 재물운이 좋아 생활에 여유가 생긴다.

50년생 : 자신의 위치와 형편을 잊지 말고 행동하라.

62년생 : 어려운 일이 생기면 적극적으로 해결책을 찾아라.

74년생 : 결과가 더디더라도 자포자기하지 마라.

86년생 : 늦게라도 일이 풀리니 희망을 잃지 마라.

98년생 : 성과가 늦어도 꾸준히 노력하면 목표를 이룬다.

토끼

39년생 : 직접 움직이고 활동해야 좋은 기회를 얻는다.

51년생 : 노력한 일에서 만족할 만한 결과가 나타난다.

63년생 : 배우자나 가족에게 따뜻한 사랑을 표현하라.

75년생 : 자신의 능력을 지나치게 믿으면 실수가 생긴다.

87년생 : 말보다 진심 어린 행동으로 성의를 보여라.

99년생 : 친구와 가족에게 따뜻한 관심을 표현하면 좋다.



40년생 : 가족과 동료 사이의 관계를 원만하게 관리하라.

52년생 : 복잡한 문제의 원인과 해결 실마리를 찾아라.

64년생 : 새로운 것보다 기존의 기반과 성과를 지켜라.

76년생 : 무리한 변화보다 현재 상태를 유지하는 것이 좋다.

88년생 : 자존심을 세우면 도움받을 기회를 잃을 수 있다.

00년생 : 새로운 도전보다 부족한 기본기를 보완해야 한다.

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41년생 : 작은 실수가 생길 수 있으니 끝까지 확인하라.

53년생 : 어려운 상황에서도 용기와 자신감을 잃지 마라.

65년생 : 고집을 세우면 사람과의 관계가 어려워진다.

77년생 : 겉보다 내실과 실력을 튼튼하게 다져야 한다.

89년생 : 노력한 목표를 달성해 만족을 얻을 수 있다.

01년생 : 실력을 차근히 쌓으면 원하는 결과에 도달한다.



42년생 : 넓고 너그러운 마음으로 사람을 대하라.

54년생 : 운의 흐름이 좋아 기쁜 일이 생기는 날이다.

66년생 : 오래된 고민은 시간이 지나면서 자연스럽게 해결된다.

78년생 : 다른 사람의 경험과 충고를 귀담아들어라.

90년생 : 예상하지 못한 행운이나 좋은 소식을 얻는다.

02년생 : 선배나 어른의 조언을 따르면 좋은 기회를 잡는다.



43년생 : 주변에 덕을 베풀면 좋은 일이 돌아온다.

55년생 : 지나치게 앞서가지 말고 흐름을 살펴라.

67년생 : 답답할 때는 잠시 쉬며 기분을 전환하라.

79년생 : 갈등을 풀기 위해 양보와 타협이 필요하다.

91년생 : 중요한 일일수록 신중하게 판단해야 한다.

03년생 : 친구와 의견이 다를 때 서로 양보하며 대화하라.

원숭이

44년생 : 바쁜 일보다 가족과의 화목을 먼저 챙겨라.

56년생 : 예상하지 못한 지출을 줄이고 재물을 아껴라.

68년생 : 사람과의 갈등이나 다툼이 생기지 않도록 하라.

80년생 : 침체된 상황이 이어져도 인내하며 때를 기다려라.

92년생 : 추진하는 일이 좋은 흐름을 타고 순조롭게 진행된다.

04년생 : 답답한 상황에서도 가족과 대화하면 힘을 얻는다.



45년생 : 복잡한 욕심을 내려놓고 마음을 깨끗이 하라.

57년생 : 주변의 관심과 인기를 얻어 즐거운 일이 생긴다.

69년생 : 기대하지 않았던 큰 행운과 기회가 찾아온다.

81년생 : 여러 사람에게 능력과 성실함을 칭찬받는다.

93년생 : 신중하게 행동하면 반가운 일이 생긴다.

05년생 : 자신감을 가지되 겸손한 태도를 유지하라.



46년생 : 정신적인 피로가 쌓이지 않도록 충분히 쉬어라.

58년생 : 수입과 이익이 풍부해져 생활에 여유가 생긴다.

70년생 : 지나치게 눈에 띄는 행동이나 과시는 삼가라.

82년생 : 가까운 곳으로 나들이하면 기분을 전환할 수 있다.

94년생 : 재물운이 좋아 물질적으로 만족스러운 하루다.

06년생 : 친구와 가볍게 외출하면 스트레스가 풀린다.

돼지

47년생 : 변화보다 현재의 안정을 지키는 것이 우선이다.

59년생 : 마음을 무겁게 하던 부담이 차츰 사라진다.

71년생 : 아무리 가까운 사람이라도 무조건 믿지 마라.

83년생 : 새로운 일보다 지금 하던 일을 계속 이어가라.

95년생 : 중요한 문제는 주변 사람과 충분히 의논하라.

07년생 : 혼자 결정하기보다 가족이나 어른과 상의하라.
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