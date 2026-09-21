부산 대표 야간관광 콘텐츠 ‘별바다 나이트 마켓’ 26일 오픈

세줄 요약 부산 대표 야간관광 콘텐츠 ‘2026 별바다 부산 나이트 마켓-어텀 시즌’이 26일부터 10월 18일까지 화명생태공원에서 열린다. 전통주 팝업과 별빛 주막·부뚜막·광장으로 꾸며지고, 체험·공연·벼룩시장도 함께 운영한다. 26일 개막, 화명생태공원서 14일간 운영

전통주 팝업 중심, 3개 테마로 구성

배달존 시범 도입, 인근 상권 연계

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지역 먹거리와 즐길 거리가 어우러진 부산 대표 야간관광 콘텐츠 ‘2026 별바다 부산 나이트 마켓-어텀 시즌’이 26일부터 10월 18일까지 화명생태공원에서 열린다.행사는 매주 목·금·토·일요일에 열리며, 첫째 주는 토·일요일만 운영해 총 14일간 진행된다. 지난해에는 12일간 10만명이 방문하며 부산 야간관광을 견인하는 핵심 브랜드로 자리 잡았다.올해는 전통주 팝업 부스를 중심으로 별빛 주막, 별빛 부뚜막, 별빛 광장의 세 가지 테마로 구성된다.별빛 주막에선 부산 대표 전통주와 전국 유명 전통주를 한자리에서 만날 수 있다. 별빛 부뚜막엔 전 만들기·전통주 빚기 체험을 비롯해 웰니스 프로그램, 어린이 요리 교실 등 다양한 프로그램이 마련된다.별빛 광장은 소상공인·어린이 벼룩시장으로 꾸며지는 장돌뱅이 마켓, 무대 공연과 현장 이벤트가 결합한 다채로운 즐길 거리가 마련된다.방문객 편의를 높이고 인근 상권 활성화를 위해 ‘배달존’을 시범 도입한다. 행사장 인근에 배달존을 마련해 방문객이 행사장 판매 음식 외에도 구포시장과 인근 상권에서 편리하게 음식을 주문하고 수령할 수 있도록 할 예정이다.이번 행사는 부산시가 주최하고, 부산관광공사가 주관한다.