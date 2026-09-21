목 잡고 ‘흔들’…KBS 공채 개그맨, 대리기사 폭행해 체포

세줄 요약 KBS 공채 출신 코미디언 김모씨가 술에 취한 상태에서 자신이 부른 대리기사의 목을 잡고 흔드는 등 폭행한 혐의로 체포됐다. 서울 서초경찰서는 특가법상 운행 중 운전자 폭행 혐의로 입건해 조사 중이다. KBS 공채 출신 코미디언, 대리기사 폭행 혐의 체포

술 취한 상태서 목 잡고 흔든 혐의, 특가법 적용

경찰, 현행범 체포 뒤 구체적 범행 경위 조사

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술에 취한 KBS 공채 출신 코미디언이 운전하던 대리기사를 폭행한 혐의로 체포됐다.21일 연합뉴스에 따르면 서울 서초경찰서는 KBS 공채 출신 코미디언 김모씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특가법)상 운행 중 운전자 폭행 혐의로 입건해 조사 중이다.김씨는 전날 오전 1시쯤 술에 취해 자신이 부른 대리기사 A씨의 목을 잡고 흔드는 등 폭행한 혐의를 받는다.당시 대리기사는 강남구 압구정동에서 출발해 김씨의 자택으로 운전하던 중으로 전해졌다.신고를 받고 출동한 경찰은 김씨를 현행범 체포한 뒤 구체적인 범행 경위를 조사하고 있다.