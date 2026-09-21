벡스코, 부산시 사회공헌장 으뜸장 수상…MICE 인프라 활용 상생 공로

세줄 요약 벡스코가 제18회 부산시 사회공헌장 베풂 부문 으뜸장을 받았다. 전시장 인프라와 마이스 역량을 활용해 물품 기부, 취약계층 초청, 일자리 행사, 탄소중립 캠페인, 봉사활동을 이어왔다. 지난해에는 6200여 세대, 1만8000여 명에게 나눔을 전했다. 부산시 사회공헌장 베풂 부문 으뜸장 수상

전시장 인프라·MICE 역량 활용한 나눔 실천

물품 기부·초청 행사·봉사로 지역 상생

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벡스코(BEXCO·부산전시컨벤션센터)는 ‘제18회 부산시 사회공헌장’ 베풂 부문 으뜸장을 수상했다고 21일 밝혔다.‘부산시 사회공헌장’은 사회공헌 및 기부문화 발전에 이바지한 개인 및 기관·단체를 격려하기 위해 수여되는 상이다.벡스코가 수상한 ‘베풂 부문’은 인적, 물적 자원을 결합한 종합 나눔 공로 분야로, 벡스코는 전시장 인프라와 마이스(MICE) 사업 역량을 활용해 지역 맞춤형 사회공헌 활동을 다각도로 펼쳐온 공로를 인정받았다.벡스코는 전시회와 연계한 물품 기부 및 취약계층 행사 초청, 지역 일자리 창출 행사 개최, 탄소중립 실천을 위한 시민참여 캠페인, 임직원 봉사활동 등 지속 가능한 ESG 경영을 실천해 왔다.특히 지난해에는 벡스코 자원과 인프라를 바탕으로 6200여 세대, 1만8000여 명의 이웃에게 따뜻한 나눔을 제공하며 지역 상생에 앞장섰다.이준승 벡스코 대표이사는 “지역사회에 활력을 불어넣고 동반 성장하기 위해 펼쳐온 노력을 인정받아 뜻깊다”라며 “부산 대표 MICE 플랫폼으로서 사회적 책임을 다하고 지속 가능한 ESG 경영을 진정성 있게 이어가겠다”라고 전했다.