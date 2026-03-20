BTS, 오늘 5집 ‘아리랑’으로 귀환…완전체 활동 2막 시작

이미지 확대 방탄소년단의 정규 5집 트랙리스트. 빅히트뮤직 제공. 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단의 정규 5집 트랙리스트. 빅히트뮤직 제공.

이미지 확대 5집 ‘아리랑’으로 컴백하는 방탄소년단. 빅히트뮤직 제공. 닫기 이미지 확대 보기 5집 ‘아리랑’으로 컴백하는 방탄소년단. 빅히트뮤직 제공.

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방탄소년단(BTS)이 20일 오후 1시에 5집 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발표한다. 3년 9개월 만의 완전체 앨범이다. 리더 RM이 작사에 참여한 ‘스윔’(SWIM) 등 14곡이 수록됐다.신보 ‘아리랑’은 지금의 방탄소년단과 팀의 정체성을 녹인 앨범이다. 소속사 빅히트뮤직은 “일곱 멤버는 지난해 여름 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열고 음악을 작업했다”며 “디플로, 라이언 테더, 엘 긴초 등 스타 프로듀서들이 곡 작업에 참여했다”고 20일 밝혔다.앨범은 타이틀곡 ‘스윔’과 ‘보디 투 보디’, ‘훌리건’, ‘에일리언스’, ‘FYA’, ‘2.0’ 등 신곡 14곡이 수록됐다. ‘스윔’은 얼터너티브 팝이다. 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가겠다는 자세를 노래한다. 리더 RM이 작사에 참여해 밀려오는 흐름을 거스르기보다 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 ‘삶에 대한 사랑’으로 풀어냈다.빅히트뮤직은 “첫 트랙 ‘보디 투 보디’는 공연장을 찾은 관중들과 함께 즐기겠다고 외치는 노래”라며 “ ‘훌리건’은 세계를 누비며 길을 개척해 온 시간을 되짚었고, ‘에일리언스’는 세상을 향한 포부를 담은 노래, ‘2.0’은 새로운 국면에 들어선 일곱 멤버의 현재를 보여준다”고 설명했다.‘No.29’와 ‘메리 고 라운드’는 반복되는 인생의 굴레를 버텨내는 이야기를 담았고, ‘노멀’은 무대 안팎에서 느끼는 감정을 표현했다. ‘라이크 애니멀스’는 뜨겁게 살아가는 의지를, ‘데이 돈트 노 바웃 어스’는 “우린 그저 우리일 뿐”이라는 메시지를 담았다. 앨범은 너에게 달려가겠다는 고백을 주제로 한 ‘인투 더 선’을 마지막으로 끝난다.멤버 지민은 지난 15일 팬 플랫폼 위버스를 통해 “너무 떨려서 어찌할 바를 모르겠다”며 “여러분이 행복하게 들어주시길 바란다”고 컴백을 앞둔 소감을 밝혔다.방탄소년단은 앨범 발매 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 연다. 공연은 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개국에 생중계된다.방탄소년단은 이후 23일(현지시간) 뉴욕 스포티파이가 주최하는 무대에 오르고, 25∼26일 현지 인기 프로그램 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 출연하는 등 글로벌 활동에 나선다.다음 달 9·11·12일에는 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 전 세계 34개 도시 스타디움 공연장에서 82회에 걸친 K팝 최대 규모 월드투어 ‘아리랑’을 펼친다.방탄소년단의 컴백을 기념해 광화문 광장, 동대문디자인플라자(DDP), 여의도 한강공원, 남산서울타워 등 서울 시내 명소 곳곳에서는 체험형 오프라인 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑 - 서울’(BTS THE CITY ARIRANG - SEOUL)이 진행된다.