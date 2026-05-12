배우 정윤민, 브래드 피트와 투샷 뒤늦은 해명…“가짜 사진에 속지마”

세줄 요약 배우 정윤민이 브래드 피트와 북촌에서 찍은 듯한 사진이 사실은 AI 생성 이미지라고 뒤늦게 해명했다. 사진이 퍼지며 브래드 피트 내한설까지 번졌고, 정윤민은 가짜 사진에 속지 말라고 당부했다. 정윤민, 브래드 피트 투샷 공개로 화제

사진은 AI 생성 이미지로 뒤늦게 해명

가짜 사진 확산과 내한설에 주의 당부

이미지 확대 배우 정윤민이 브래드 피트와 함께 찍은 사진은 실제가 아닌 인공지능(AI) 생성 이미지였다. 정윤민 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 배우 정윤민이 브래드 피트와 함께 찍은 사진은 실제가 아닌 인공지능(AI) 생성 이미지였다. 정윤민 인스타그램 캡처

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배우 정윤민이 할리우드 스타 브래드 피트와 찍은 사진은 실제가 아닌 인공지능(AI)으로 생성한 이미지라고 해명했다.정윤민은 지난 9일 자신의 인스타그램에 “북촌의 골목길에서 빵(브래드) 형을 만나다니 대박”이라고 했다. 이와 함께 북촌 거리에서 브래드 피트와 찍은 사진을 공개했다. 사진에서 정윤민은 선글라스를 쓴 채 브래드 피트와 환한 미소를 지으며 셀카를 찍고 있는 모습이었다.사진 공개 직후 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 진위 여부를 두고 갑론을박이 이어졌다. 해당 사진은 온라인상에서 퍼져지며 ‘브래드 피트 내한설’까지 불거졌다.정윤민은 해당 사진이 화제가 되자 지난 11일 인스타그램을 통해 “북촌 사진 보고 내한한 거냐고 물어보시는 분들이 너무 많아서 해명 글 올린다”며 “결론부터 말씀드리면, AI로 생성된 이미지”라고 했다.그는 “실존 인물과 배경을 이렇게까지 정교하게 만들어낼 수 있다는 게 저도 무서워서 경각심을 가지자는 마음으로 가볍게 공유해 본 건데 본의 아니게 큰 관심을 받게 됐다”고 했다.이어 “기사까지 날 정도로 기술이 발전했다니 정말 놀라운 시대인 것 같다”며 “다들 가짜 사진에 속지 않도록 조심 또 조심합시다!”라고 했다. 그러면서 “빵 형은 다음에 진짜로 오시면 만나는 걸로”라고 했다.정윤민은 2001년 영화 ‘킬러들의 수다’로 데뷔했고, 영화 ‘차우’·‘죽지 않는 인간들의 밤’·‘폭풍전야’·‘동창생’ 등에 출연했다.