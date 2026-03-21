BTS 마침내 완전체…‘아리랑’ 선율 세계로 울려 퍼졌다

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BTS 마침내 완전체…‘아리랑’ 선율 세계로 울려 퍼졌다

오경진 기자
오경진 기자
입력 2026-03-21 20:35
수정 2026-03-21 20:46
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방탄소년단(BTS)가 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 컴백 무대에서 공연하고 있다. 연합뉴스
방탄소년단(BTS)가 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 컴백 무대에서 공연하고 있다. 연합뉴스


방탄소년단(BTS)이 마침내 완전체가 되어 한 무대에 모습을 드러냈다. 공연이 열리는 서울 광화문광장 주변은 BTS를 상징하는 보랏빛으로 물들었다.

BTS는 21일 오후 8시 서울 광화문광장 무대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 시작했다. 군복무로 인해 활동을 잠정 중단한 BTS의 복귀를 기다려온 전세계 팬들은 광화문광장과 넷플릭스 생중계를 통해 복귀 공연을 즐기고 있다. BTS가 7명 모두 참여하는 ‘완전체’로 공연하는 것은 2022년 10월 ‘옛 투 컴 인 부산(Yet to Come in BUSAN)’ 공연 이래 3년 5개월 만이다.

슈가는 “한국에서 가장 역사적인 장소인 광화문에서 무대를 할 수 있게 되어 정말 영광입니다”라며 “저희의 정체성을 (앨범에) 담고 싶었습니다”라고 말했다.

BTS는 이날 검은색 재킷을 맞춰 입고 무대에 등장해 새 앨범 ‘아리랑’의 첫 트랙이기도 한 ‘보디 투 보디(Body to Body)’로 공연을 시작했다. 앨범에서 곡 후반부에 샘플링으로 들어간 민요 ‘아리랑’을 국악인들이 나와 실연했다. 앨범에서 곡 후반부에 샘플링으로 들어간 민요 ‘아리랑’은 이날 국악인들이 나와 가락을 선보이기도 했다.

오경진 기자
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