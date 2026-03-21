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공연의 대미는 ‘Dynamite’?…끝이 아니었다

오경진 기자
오경진 기자
입력 2026-03-21 21:07
수정 2026-03-21 21:07
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방탄소년단(BTS)가 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 컴백 무대에서 공연하고 있다. 연합뉴스
방탄소년단(BTS)가 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 컴백 무대에서 공연하고 있다. 연합뉴스


“이대로 끝낼 거야? 소우주 한번 하자!”(RM)

글로벌 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)의 이름을 전 세계에 알린 곡을 하나만 꼽자면 무엇일까. 국내외 차트를 휩쓸며 K팝 최초로 빌보드 ‘핫 100’ 차트 1위 및 최장 기간 차트인(32주)를 달성한 ‘Dynamite’일 것이다.

멤버들이 이 곡을 끝으로 공연을 끝내려고 하자 다리를 다쳐 의자에 앉아 공연을 소화한 멤버 RM이 멤버들을 다시 불렀다. “나 여기 두고 갈거야?” 그리고 바로 앙코르곡을 불렀다. ‘소우주’(Mikrokosmos)였다. BTS의 대표곡 중 하나로 한 사람 한 사람이 소중한 별이자 그 안에 광활한 우주를 담고 있는 ‘소우주’임을 표현한 노래다.

“Shine, dream, smile/Oh let us light up the night/우린 우리대로 빛나/Shine, dream, smile/Oh let us light up the night/우리 그 자체로 빛나/Tonight”

오경진 기자
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