‘Butter’, ‘MIC Drop’…자신감 숨기지 않은 BTS

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‘Butter’, ‘MIC Drop’…자신감 숨기지 않은 BTS

오경진 기자
오경진 기자
입력 2026-03-21 20:53
수정 2026-03-21 20:53
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방탄소년단(BTS)가 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 컴백 무대에서 공연하고 있다. 연합뉴스
방탄소년단(BTS)가 21일 오후 서울 광화문광장에서 열린 컴백 무대에서 공연하고 있다. 연합뉴스


“어, 익숙한 노래가 흘러나오는데? 본격적으로 즐겨봐야겠죠!”

글로벌 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)의 3년 9개월 만의 컴백 무대 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’에서는 신보 ‘아리랑’에 수록된 곡뿐만 아니라 지금의 BTS를 있게 해준 익숙한 곡들이 울려 퍼졌다.

신보에 실린 ‘보디 투 보디’(Body to Body), ‘훌리건’(Hooligan), ‘2.0’이 끝난 후 이날 무대를 하게 된 소감을 전했다.

2021년 디지털 싱글로 공개됐던 ‘Butter’와 2017년 공개된 ‘MIC Drop’을 선보였다. ‘MIC DROP’은 데뷔 초기 BTS의 강렬한 저항 정신을 엿볼 수 있는 곡이다. 이날 전 세계인이 지켜보는 가운데 이들의 정체성과 자신감을 엿볼 수 있는 선곡이었다.

오경진 기자
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