유재석, 조세호 하차에 소회 “스스로 돌아보는 시간 되길”

방송인 유재석이 ‘조폭 친분설’ 논란으로 하차한 조세호에 대해 방송에서 직접 소회를 전했다.17일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에서는 유재석이 조세호 없이 단독으로 진행에 나선 모습이 공개됐다. 이날 유재석은 조세호가 맡아오던 선물 가방이 옆자리에 놓인 것을 보고 “가방이 제 옆에 있다. 가방 주인이 지금…”이라며 멋쩍게 웃었다.유재석은 이어 “조세호가 이번 일로 인해 ‘유퀴즈’를 떠나게 됐다. 오랫동안 함께했는데, 오늘 막상 저 혼자 진행해야 한다고 생각하니 여러 생각이 든다”며 말끝을 흐렸다. 그러면서 “본인도 이야기했듯이, 이번 시간이 스스로를 다시 한번 돌아보는 유익한 시간이 됐으면 한다”고 덧붙였다.이날 방송에서는 조세호의 뒷모습이 일부 포착됐지만, 말하는 장면이나 얼굴은 편집을 통해 등장하지 않았다.앞서 조세호는 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹이 제기되며 KBS ‘1박 2일’과 7년 넘게 진행해온 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에서 하차했다. 한 범죄 제보 채널 운영자가 조세호와 불법 도박 사이트를 운영하는 조직폭력배가 함께 찍은 사진을 공개하면서 논란이 확산됐다.한편 조세호는 자신의 인스타그램을 통해 직접 입장을 밝혔다. 그는 “예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니 그전에는 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다”며 “대중 앞에 서는 사람으로서 주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 모든 인연에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다”고 말했다.프로그램 하차 배경에 대해서는 “‘유 퀴즈 온 더 블록’은 게스트의 이야기를 귀 기울여 듣고 공감하는 것이 가장 중요한 프로그램”이라며 “지금의 제 모습으로는 그 역할을 충분히 감당하기 어렵다고 판단했다”고 설명했다. 또 “‘1박 2일’ 역시 공영방송 KBS의 중요한 예능 프로그램인 만큼, 프로그램과 팀 전체에 불필요한 부담을 드릴 수 있다는 생각에 두 프로그램 모두 하차 의사를 전달했다”고 밝혔다.조세호는 “지난해 결혼을 하고 가정을 이루며 더 좋은 사람이 되기 위해 노력해 왔지만, 여전히 부족한 점이 많다는 것을 이번 일을 통해 느끼고 있다”며 “다만 책임져야 할 가족을 위해 사실이 아닌 부분에 대해서는 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획”이라고 덧붙였다.