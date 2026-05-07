카카오, 1분기 매출·영업익 ‘역대 최대’…“에이전틱 AI 플랫폼으로 대전환”

세줄 요약 카카오가 광고와 금융 서비스의 고른 성장에 힘입어 1분기 매출 1조9421억원, 영업이익 2114억원으로 역대 최대 실적을 냈다. 톡비즈와 카카오페이, 모빌리티가 성장을 이끌었고, 정신아 대표는 에이전틱 AI 플랫폼 전환을 예고했다. 1분기 매출·영업익 역대 최대 실적 달성

광고·금융 서비스 성장, 톡비즈·페이 견인

정신아 대표, 에이전틱 AI 전환 선언

이미지 확대 카카오 닫기 이미지 확대 보기 카카오

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카카오가 주력 사업인 광고와 금융 서비스의 고른 성장에 힘입어 올해 1분기 역대 최대 실적을 달성했다. 내실 경영을 강조해 온 ‘정신아 호’가 출범 이후 첫 성적표에서 질적 성장을 증명하며 체질 개선에 성공했다는 평가가 나온다.카카오는 7일 연결 기준 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 66%가량 증가한 2114억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 매출 역시 지난해 같은 기간보다 11% 늘어난 1조 9421억원을 기록하며 매출과 영업이익 모두 1분기 기준 역대 최대치를 갈아치웠다. 이번 실적은 매각 예정 자산으로 분류된 카카오게임즈를 제외한 조정 기준임에도 압도적인 수익성 개선을 보였다는 점이 특징이다.부문별로는 ‘본업’인 플랫폼 부문이 성장을 견인했다. 카카오톡을 활용한 광고 사업인 톡비즈 매출은 6086억원으로 전년보다 9% 늘었다. 특히 금융 광고주의 수요 확대와 메시지 상품 다각화에 힘입어 비즈니스 메시지 매출이 27% 급증하며 캐시카우 역할을 톡톡히 했다.카카오페이는 결제와 금융 서비스 전반의 확대로 분기 매출 3000억원을 처음 돌파했고, 카카오모빌리티 또한 3분기 연속 두 자릿수 성장률을 이어가며 힘을 보탰다. 콘텐츠 부문 매출은 뮤직과 미디어 사업의 선전으로 전년 대비 5% 증가한 7594억원을 기록했다.정신아 카카오 대표는 “1분기는 본원적 경쟁력 강화를 통해 질적인 성장을 실현했다는 점이 고무적”이라며 “이제 메신저를 넘어 5000만 이용자가 쓰는 ‘에이전틱 AI 플랫폼’으로의 전환을 시작할 것”이라고 강조했다.