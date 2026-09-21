“이란 내 미국인, 즉시 떠나라”…美, 안전 경보 발령

세줄 요약 미국 정부가 이란에 남아 있는 자국민에게 즉시 떠나라고 안전 경보를 발령했다. 이란에는 대사관이 없어 가상 대사관을 통해 공지했으며, 후티 반군의 사우디 공격 확대로 군사 갈등이 급속히 번질 수 있다고 경고했다. 미국, 이란 체류 자국민 즉시 출국 권고

후티 반군 사우디 공격 확대, 긴장 고조

트럼프, 이란 대응 관련 결단 임박 발언

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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미국 정부가 이란 내 자국민에게 즉시 출국을 권고했다. 이란에는 미국 대사관이 없어 인터넷상의 ‘가상 대사관’을 통해 출국 관련 정보를 공지했다.20일(현지시간) 아랍권 매체 알자지라 등 외신에 따르면 가상 대사관은 이날 웹사이트 성명에서 “어떤 이유로든 이란을 방문하지 말고 (이란에 남아 있는 미국인은) 해당 국가를 즉시 떠나라”고 안전 경보를 발령했다.가상 대사관은 현지의 자국민 안전을 보장할 수 없다고 강조하며 “이란의 지원을 받는 후티 반군이 민간 공항을 포함해 사우디아라비아를 상대로 적대 행위를 벌이고 있다. 이 군사적 갈등은 급속히 확대될 가능성이 있다”고 경고했다.앞서 이스라엘 주재 미국 대사관도 자국민을 대상으로 ‘안전 경보’를 발령했다.대사관 측은 지난 19일 후티 반군이 사우디에 대한 공격을 확대하고 있다며 미국 시민들에게 “경계를 한층 더 강화하고, 항공편 취소, 영공 폐쇄, 여행 차질 가능성에 대비할 것”을 당부했다.트럼프 대통령은 이란 대규모 공격 재개 여부 결정이 임박했다고 밝혔다.트레이 잉스트 폭스뉴스 국제 수석특파원은 20일 오전 방송된 ‘폭스 앤 프렌즈 위켄드’에 출연해 “대통령이 조금 전 통화에서 ‘이란 문제에 관한 결정을 내리는 단계(deciding mode)에 있다. 머지않은 미래에 아주 큰 일들이 일어날 것’이라고 말했다”고 전했다.