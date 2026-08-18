트럼프 “김정은 대화 요청에 응답했다”...화답 시기 등은 함구

세줄 요약 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장이 자신의 대화 요청에 응답했다고 밝혔다. 다만 언제, 어떤 방식으로 답했는지는 공개하지 않았다. 그는 두 차례 주요 회동을 언급하며 서로를 이해한다고 했고, 연합훈련 축소는 상황을 더 안전하게 만든다고 설명했다. 트럼프, 김정은 대화 응답 확인 발표

응답 시기·방식은 끝내 비공개 유지

연합훈련 축소는 안전 강화 조치 주장

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 대화 요청에 김정은 북한 국무위원장의 응답이 있었다고 밝혔다.트럼프 대통령은 17일(현지시간) 백악관 행사에서 취재진과 만난 자리에서 ‘김정은이 대화 제안에 왜 응답하지 않는가’라는 질문을 받자 “그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐”고 반문했다. 이어 ‘그럼 김 위원장이 응답했는가’라는 질의가 나오자 트럼프 대통령은 “그렇다. 그가 응답했다(Yes, he has)”라고 답했다.트럼프 대통령은 “김정은은 항상 나를 매우 존중해 주었고, 우리는 여러 차례 만났는데, 특히 두 차례 주요 만남에서 대화를 나누고 시간을 함께 보냈다. 나는 그를 이해하고, 그도 나를 이해한다”고 말했다. 트럼프 대통령은 그러나 김 위원장이 언제, 어떤 방식으로 응답했는지에 대해선 구체적으로 밝히지 않았다.트럼프 대통령은 ‘연합훈련 축소로 동맹국보다 북한의 이익을 우선시하는 것 아니냐는 지적이 나온다’는 질문에는 “나는 상황을 훨씬 더 안전하게 만들고 있는 것”이라고 답했다.트럼프 대통령은 전날 트루스소셜을 통해 김 위원장과 자신이 좋은 관계를 유지하고 있다며, 한미 연합 군사훈련 규모를 대폭 축소할 것을 피트 헤그세스 국방장관에게 지시했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 또 이재명 대통령에게 이란 비핵화에 동참할 의향이 있는지 물었으나 “사양하겠다!(No thanks!)”는 답을 들었다고 전했다.