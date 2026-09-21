11년만 미국 국빈방문으로 ‘건강이상설’ 잠재운 시진핑[영상]

시진핑, 23~25일 사흘 미국 국빈방문

2015년 일주일 방문…정상회담 집중

이미지 확대 인도에서 열린 브릭스 정상회의서 시진핑 주석의 동시통역 이어폰에 문제가 있자 나렌드라 모디 총리가 괜찮냐고 물어보고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도에서 열린 브릭스 정상회의서 시진핑 주석의 동시통역 이어폰에 문제가 있자 나렌드라 모디 총리가 괜찮냐고 물어보고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 2015년 미국 국빈방문에서 버락 오바마 전 대통령과 함께 의장대를 사열하고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 2015년 미국 국빈방문에서 버락 오바마 전 대통령과 함께 의장대를 사열하고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 시진핑(오른쪽 두번째) 중국 국가주석이 2015년 국빈 방문 당시 미국 백악관에서 펑리위안(왼쪽부터) 여사, 미셸 오바마 여사, 버락 오바마 전 대통령과 함께 손을 흔들며 인사하고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 시진핑(오른쪽 두번째) 중국 국가주석이 2015년 국빈 방문 당시 미국 백악관에서 펑리위안(왼쪽부터) 여사, 미셸 오바마 여사, 버락 오바마 전 대통령과 함께 손을 흔들며 인사하고 있다. 서울신문DB

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석이 11년 만에 미국 국빈방문에 나섰다. 최근 잇단 해외순방으로 제기된 건강이상설을 잠재우는 행보다. 이번 방문은 3일 일정으로, 트럼프 대통령과의 정상회담과 만찬에 집중할 예정이다. 시진핑, 11년 만의 미국 국빈방문 발표

트럼프와 3일간 정상회담·만찬 집중

연이은 순방 속 건강이상설 잠재우기

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최고 지도자의 일정을 사전 공개하지 않는 중국의 관행 속에 최근 연이은 해외순방으로 시진핑 국가 주석의 건강이상설까지 나온 가운데 23~25일 공식 방미 일정이 발표됐다.중국 관영 신화통신은 21일 시 주석이 도널드 트럼프 미국 대통령의 초청으로 23일부터 3일간 미국을 국빈 방문한다고 단 한 줄로 짧게 전했다.시 주석은 이번 미국 국빈방문은 1985년 첫 방문을 포함해 총 11번째 방미로 국빈 방문은 2015년에 이어 두번째다.버락 오바마 전 대통령때 일주일 간 미국을 국빈방문했던 시 주석은 이번에는 사흘간의 짧은 일정으로 트럼프 대통령을 만나게 된다.시 주석은 11년 전 국빈방문에서는 서부 시애틀과 워싱턴DC, 뉴욕 등 3개 도시를 차례로 찾으며 다양한 일정을 소화했다.시애틀에서 보잉사를 찾아 항공기 300대 구매 계약을 발표했고 오바마 대통령과의 정상회담에 이어 70주년을 맞은 유엔 총회까지 참석했다.하지만 이번 국빈 방문에서는 단 3일간의 일정으로 트럼프 대통령과의 양자회담에만 집중할 전망이다.트럼프 대통령은 23일 앤드루스 공군기지에 도착하는 시 주석을 이례적으로 직접 공항으로 나가 영접한다.24일 국빈 방문 일정은 백악관의 공식 환영식과 로즈 가든에서의 의장대 사열을 한 뒤 정상 회담으로 이어진다.이후 백악관 이스트룸에서 열리는 국빈 만찬에는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), 제프 베조스 아마존 창업자, 팀 쿡 애플 CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등이 참석한다. 이 가운데 쿡 CEO와 베조스 CEO는 11년 전 시 주석과의 국빈 만찬에도 참석했다.25일 시 주석은 트럼프 대통령과 백악관에서 비공개 다과회를 가진 뒤 국립기록보관소를 둘러보고 귀국할 예정이다.정상회담을 앞두고 20일 미국 뉴욕의 JP모건 본사에서 열린 미중 무역회담에서 스콧 베선트 미 재무장관은 허리펑 중국 부총리와 인공지능(AI) 규제 등에 관한 대화를 나눴다.베선트 장관은 소규모 중국 AI 모델이 미국산 모델의 학습 데이터를 모방하는 방식인 ‘증류’를 ‘도용’이라고 비난한 바 있다.중국 관영언론은 미국 AI 기업 대표들이 안전 문제를 제기한 것은 중국의 기술 발전을 억제하기 위한 처사라는 입장이어서 양국의 기술 규제에 관한 심각한 격차가 쉽게 해소되기 어렵다는 분석이다.이번 미국 국빈방문에 앞서 시 주석은 8월 30일~9월 1일 키르기스스탄에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의, 2~3일 이집트 국빈 방문, 12~13일 인도 개최 브릭스(BRICS) 정상회의에 참석하며 숨가쁜 외교 일정을 소화했다.브릭스 회의에서 시 주석의 동시통역 이어폰에 문제가 생기자 나렌드라 모디 인도 총리가 “괜찮으냐(Is it OK?)”라고 묻는 장면을 반중 인사가 건강 문제라고 주장하면서 건강이상설이 제기됐다.