대만 ‘꽉’ 틀어막은 곽빈… 류지현호 쾌조 출발

B조 1차전, 우승 후보 상대 5-0 승

이미지 확대 한국 야구 대표팀 선발투수 곽빈(왼쪽 두 번째)이 21일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 조별리그 B조 1차전에서 6회초까지 무실점으로 대만의 공격을 막아낸 뒤 더그아웃으로 향하며 동료의 축하를 받고 있다.

오카자키 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 야구 대표팀 선발투수 곽빈(왼쪽 두 번째)이 21일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 조별리그 B조 1차전에서 6회초까지 무실점으로 대만의 공격을 막아낸 뒤 더그아웃으로 향하며 동료의 축하를 받고 있다.

오카자키 연합뉴스

세줄 요약 한국 야구 대표팀이 아시안게임 조별리그 첫 경기에서 대만을 5-0으로 눌렀다. 선발 곽빈은 6이닝 무안타 10탈삼진 무실점으로 상대 타선을 봉쇄했고, 타선은 희생플라이와 윤동희의 대타 홈런으로 승부를 갈랐다. 한국은 홍콩과 2차전을 치른다. 곽빈, 6이닝 무안타 10탈삼진 무실점 호투

한국, 대만 5-0 제압하며 조별리그 첫 승

윤동희 대타 홈런, 노시환 희생플라이 지원

2026-09-22 B6면

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류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀이 우승 후보 대만과의 첫 대결에서 승리하며 아시안게임 5연패를 향한 첫발을 내디뎠다.한국은 21일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 조별리그 B조 1차전에서 5-0으로 대만을 제압했다. KBO리그 에이스 곽빈이 선발 등판해 6이닝을 안타 없이 10탈삼진, 무실점으로 대만 타선을 봉쇄했다.총 8개국이 출전한 이번 대회는 한국과 함께 우승 후보로 꼽히는 대만이 홍콩, 태국과 B조에 편성됐다. A조에서는 사회인 선수들로 구성한 일본과 중국, 필리핀, 팔레스타인이 경쟁한다. 이후 각 조 1·2위 국가가 경쟁하는 슈퍼라운드에서는 같은 조에서 올라온 팀과는 다시 경쟁하지 않고, 조별리그 성적이 반영된다.애초 이날 대만 선발 투수로는 한국 타자들을 잘 아는 왕옌청이 유력한 것으로 전해졌으나, 탕덩카이 대만 감독의 선택은 실업리그에서 뛰는 20세 우완 린이웨이였다. 한국 타자들에게 정보가 부족한 투수를 내세워 타격 타이밍을 흔들겠다는 게 감독의 계산이었으나 대회 직전까지 정규시즌 경기를 뛰다 온 타자들은 빠르게 린이웨이의 공을 공략했다.한국은 2회말 선두 문보경이 유격수 송구 실책으로 출루했고, 김주원이 우전 안타와 조형우의 볼넷을 묶어 1사 만루 기회를 만들었다. 이어 박재현이 좌익수 희생플라이로 첫 타점을 올렸다. 7회까지 3-0으로 격차를 벌린 한국은 8회 노시환의 희생플라이와 대타 윤동희의 좌월 1점 홈런을 더해 5-0으로 달아났고, 9회 등판한 박영현이 실점 없이 매조졌다.자존심을 건 대만과의 싸움에서 승리를 거둔 한국은 22일 오후 6시 30분 장소를 아이치현 도요하시 시민구장으로 옮겨 홍콩과 조별리그 2차전을 치른다.