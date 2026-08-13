“기관총같은 입술” 백악관 대변인 충격 사임…후임자는

트럼프, 레빗 백악관 대변인 사퇴발표

“역사상 최고의 대변인”이라며 극찬

11월 중간선거 앞두고 후임 인사 촉각

이미지 확대 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인이 30일(현지시간) 기자회견을 진행하면서 불법 체류자 범죄 보도에 대한 자료를 들어보이고 있다. 워싱턴DC 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인이 30일(현지시간) 기자회견을 진행하면서 불법 체류자 범죄 보도에 대한 자료를 들어보이고 있다. 워싱턴DC 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관 대변인 캐롤라인 레빗을 북한 최고 지도자와 북한 방송 아나운서에 비유한 인터넷 합성 사진. 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관 대변인 캐롤라인 레빗을 북한 최고 지도자와 북한 방송 아나운서에 비유한 인터넷 합성 사진.

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령의 변호사였던 알리나 하바(오른쪽)가 새 백악관 대변인 후보로 물망에 오르고 있다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 대통령의 변호사였던 알리나 하바(오른쪽)가 새 백악관 대변인 후보로 물망에 오르고 있다. 인스타그램 캡처

세줄 요약 트럼프 백악관의 최연소 대변인 캐롤라인 레빗이 두 자녀와 더 많은 시간을 보내기 위해 이달 말 사임했다. 중간선거를 앞두고 후임 후보군으로 알리나 하바, 매튜 보일, 케이티 밀러 등이 거론되며 브리핑 체제 변화도 주목된다. 최연소 백악관 대변인 레빗 이달 말 사임 발표

가정과 격무 병행 어려움, 두 자녀와 시간 선택

후임 후보군 거론, 브리핑 체제 변화 관심

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“우리의 훌륭한 백악관 대변인 캐롤라인 레빗은 이달 말 자신의 직을 떠나 두 어린 자녀와 좀 더 많은 시간을 보내기로 했다… 역사상 최고의 대변인이었다.”도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 백악관 역사상 최연소 대변인이었던 캐롤라인 레빗(28)의 사퇴 소식을 전격 발표했다.오는 11월 중간선거를 앞두고 핵심 공보 라인의 수장이 물러나면서 앞으로 백악관 브리핑룸을 이끌어갈 후임 하마평에 정치권의 관심이 집중되고 있다.레빗은 둘째 딸 비비아나 출산 이후 휴가를 마치고 지난달 복직했으나, 가정과 격무를 병행하기 어렵다는 뜻을 밝히며 전격 사임 의사를 표명했다.트럼프 대통령은 레빗의 사임을 아쉬워하면서도 결정을 존중한다며, 그가 외부 고위 고문을 맡아 정권의 핵심 조력자 역할을 할 것이라고 밝혔다.앞서 레빗은 트럼프 행정부의 정책을 거침없이 엄호하는 과정에서 야권과 언론의 날 선 공방을 공세적으로 방어했다.전임 바이든 행정부의 카린 장피에르 전 대변인은 레빗의 공격적인 방어 화법을 두고 북한 방송 아나운서에 빗대어 비판적 평가를 내놓은 일화는 유명하다.또한 트럼프 대통령이 과거 유세 및 인터뷰 등에서 레빗의 업무 능력을 칭찬하며 “그 얼굴, 그 지성, 그 입술. 입술이 기관총처럼 움직인다”고 외모와 신체를 직설적으로 언급해 부적절하다는 논란을 낳기도 했다.한편 뉴욕포스트 등은 레빗의 후임 후보군으로 하마평에 오른 인물들을 조명했다. 유력한 후보로는 2021년 트럼프 대통령의 법률 변호를 맡으며 전국적 명성을 얻은 알리나 하바 전 뉴저지주 연방검찰청장 대행이 거론된다.트럼프 1기의 핵심 측근 스티븐 배넌이 설립한 보수 매체 브라이트바트의 매튜 보일 워싱턴 지국장도 백악관 대변인 후보 중 한 명이다.이와 함께 정부효율부(DOGE)에서 일론 머스크를 보좌했던 스티븐 밀러 정책부실장의 아내이자 현재 자신의 이름을 건 팟캐스트를 진행 중인 케이티 밀러도 후임으로 물망에 올랐다. 밀러는 트럼프 1기 당시 마이크 펜스 부통령의 언론보좌관을 지냈다.애나 켈리 수석 부대변인, 트럼프 대통령과 긴밀히 소통해 온 모니카 크롤리 미국 의전실장 등도 후보군이다.레빗의 후임자가 아직 결정되지 않은 것으로 알려진 가운데 트럼프 대통령이 직접 기자들을 상대했던 ‘분산형 브리핑 체제’가 다시 도입될지 여부에도 이목이 쏠리고 있다.레빗이 자리를 비운 두 달 반의 출산휴가 기간 동안 백악관은 대통령을 포함해 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관 등 각 부처 고위 관료들을 브리핑에 등판시켰다.