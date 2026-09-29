李 “사건 조작 경찰 해임해야”… 징계 수위 전면 재검토 지시

이 대통령 국무회의 주재

이미지 확대 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관.

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세줄 요약 이재명 대통령은 경찰이 사건을 조작한 비위에는 경징계가 아니라 해임 등 강한 처분이 필요하다고 했다. 감찰 기능과 독립성을 강화해 내부 감싸기를 막고, 수사 공정성을 높이는 시스템을 갖춰야 한다고 했다. 또 주거·일자리·서민금융에 재원을 집중하겠다고 밝혔다. 경찰 사건 조작 비위, 해임급 중징계 검토 지시

감찰 독립성 강화와 내부 감싸기 차단 강조

주거·일자리·서민금융에 재원 집중 투입

2026-09-30 5면

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이재명 대통령은 29일 경찰관의 직무 관련 비위에 대한 징계 처분과 관련해 “사건을 조작해 징계를 하면 기본적으로 아예 경찰 일을 못 하게 한다든지 해임을 한다든지 이 정도는 해야지 경징계는 말이 안 되는 것 같다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 “얼마 전 경찰이 사건을 조작했는데 그 징계 수위가 경징계였다는 보도가 있었다”며 사견을 전제로 이같이 말했다. 아울러 “감찰 기능과 독립성의 강화도 중요하다”며 “다 자기 식구들이라고 감싸 주면 안 된다”고 언급했다. 특히 이 대통령은 “(경찰이) 수사 종결권을 갖게 됐기 때문에 사실상 수사 과정에서는 외부 견제가 쉽지 않게 되지 않았느냐”며 “수사가 공정하고 객관적으로 될 수 있도록 하고 잘못됐을 때 교정하는 시스템을 철저하게 해야 한다”고 당부했다.또 이 대통령은 회의에서 “국민 삶에 가장 큰 영향을 미치는 분야인 주거·일자리·서민금융에 대한 3대 핵심 사회 정책을 추진하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “민생 불안의 핵심 요인인 양극화와 불평등 완화에 초과 세수를 비롯한 가용 재원과 정책 수단을 적극 활용해야 한다”며 “주거 안정 플랜 119만호 공급, 국민 일자리 사업, 포용 금융 확대 등에 가용한 자원을 집중 투입할 것”이라고 했다.개혁도 중단 없이 이어가겠다고 강조했다. 다만 “개혁은 고통을 수반하기 때문에 세심하게, 가급적 조용하게, 기득권을 양보해야 하는 분들의 아픔을 위무하며 실용적이고 효율적으로 생활 개혁을 해나가야 한다”며 “국민의 집단 지성이 함께해야 개혁의 방향성이 더 분명해지고 개혁의 힘도 그만큼 오래 지속될 수 있기 때문”이라고 했다. 이 대통령의 이날 발언은 지지층을 향해 개혁 의지를 재확인하면서도 개혁의 완성을 위해서는 모두를 포용할 수 있는 개혁이 필요하다는 점을 재차 강조한 것으로 풀이된다.이 대통령은 농지 전수 조사에 대해 “농사짓기 어려워 주변에 맡겨 놨더니 혹시 (정부가) 뺏어 갈지 모른다고 누군가가 선동하고 거짓말을 하면서 (국민들이) 불안해하지 않나”라며 설명을 잘해야 한다고 강조했다. 그러면서 묵히고 있는 밭 등을 태양광 발전 시설로 활용하는 방안이 해법이 될 수 있다고 제안하기도 했다.이 대통령은 최근 미국 방문 중 하워드 러트닉 상무장관과 나눈 이야기를 전하며 “(대미 투자 협상 관련) 우리 장관님(김정관 산업통상부 장관)이 엄청 피곤하다고, 터프하다고 또 그러더라. 아주 힘든 상대였던 모양”이라고 말했다. 이어 “우리 입장에서는 매우 훌륭한 협상가”라며 “고생했다”고 김 장관을 칭찬했다. 그러자 김 장관은 “러트닉 장관도 만만치 않았다”며 화답했다.이날 비공개로 전환된 국무회의에서 다음 달 2일 출범하는 중대범죄수사청(중수청) 등의 준비 상황이 논의된 것으로 알려졌다. 이와 관련해 이 대통령은 모두가 지켜보는 사안인 만큼 철저히 준비할 것을 지시했다고 한다. 이날 김지용 중수청장 후보자 임명 여부는 거론되지 않았는데 청와대는 여권의 반발에 신중하게 검토하겠다는 생각이다.