LG이노텍, 자율주행차로 도로 데이터 수집

‘센서 퓨전’ 기술 고도화해 시장 공략

세줄 요약 LG이노텍이 미국 자율주행 소프트웨어 기업 어플라이드 인튜이션과 협력해 국내 도로에서 센싱 데이터를 직접 수집한다. 서울·인천·경기에서 운행을 시작하고, 2028년까지 관련 차량을 약 20대로 늘릴 계획이다. 실제 주행 데이터로 센서 성능과 센서 퓨전 기술을 고도화한다. 국내 도로 자율주행 센싱 데이터 직접 수집 시작

어플라이드 인튜이션과 협력해 차량 운행 확대 계획

카메라·레이더·라이다 융합 기술 고도화 추진

2026-09-30 23면

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LG이노텍이 국내 도로에서 자율주행 센싱 데이터를 직접 수집하는 차량 운행에 나선다. 실제 도로에서 확보한 데이터를 바탕으로 카메라·레이더·라이다 등 자율주행 핵심 센서의 성능을 높이고 센서 융합 기술을 고도화해 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다.LG이노텍은 미국 자율주행 소프트웨어 기업 ‘어플라이드 인튜이션’과 협력해 국내에서 자율주행 센싱 데이터 수집 차량을 운행한다고 29일 밝혔다. 서울·인천·경기 지역을 중심으로 운행을 시작해 2028년까지 데이터 수집 차량과 자율주행 소프트웨어 개발 차량 등을 포함한 차량을 약 20대로 확대할 계획이다.LG이노텍은 차량이 실제 도로를 주행하며 수집한 데이터를 가공해 도로 상황과 차량 움직임, 객체 위치, 날씨 변화 등 다양한 정보를 확보할 예정이다. 이를 가상 환경과 결합해 센서별 성능 개선과 시스템 검증에 활용한다.특히 카메라의 이미지 정보와 레이더의 거리·속도, 라이다(주변 환경을 3차원으로 파악할 수 있게 해주는 센서) 정보의 3차원 공간 정보를 결합·보정해 주변 환경을 정확하게 인식하는 ‘센서 퓨전’ 기술 고도화에 집중한다. 폭우 속 검은색 차량, 터널 출구의 강한 역광처럼 센서가 인식하기 어려운 ‘엣지 케이스’(예외 상황) 데이터도 확보해 다양한 환경에서 센서의 정확도와 신뢰성을 높일 방침이다.개인정보 보호도 강화한다. 데이터 수집 과정에서 차량 카메라에 찍힌 보행자 얼굴, 차량 번호판 등 개인정보는 비식별화 처리 후 활용된다. 이렇게 확보한 데이터를 활용해 자율주행 복합 센싱 솔루션으로 북미, 유럽 등 신규 고객 수주를 노리고 경쟁사와의 기술 격차를 벌린다는 계획이다.