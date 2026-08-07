“샐러드 먹고 감염” 공포의 상추…회사 하나 완전 망했다는 美 상황

美 원포자충 감염증 한 달째 기승

양상추 원인 지목에 식당들 타격

이미지 확대 4일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 ‘저스트 샐러드’ 매장에서 한 직원이 주문받은 음식을 준비하고 있다. 2006년 설립된 저스트 샐러드는 뉴욕, 플로리다, 일리노이, 매사추세츠, 뉴저지, 코네티컷, 펜실베이니아 등에 매장을 두고 있으며 샐러드와 랩, 따뜻한 볼 메뉴, 수프, 스무디 등을 판매한다. 2026.8.4 마이애미 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 ‘저스트 샐러드’ 매장에서 한 직원이 주문받은 음식을 준비하고 있다. 2006년 설립된 저스트 샐러드는 뉴욕, 플로리다, 일리노이, 매사추세츠, 뉴저지, 코네티컷, 펜실베이니아 등에 매장을 두고 있으며 샐러드와 랩, 따뜻한 볼 메뉴, 수프, 스무디 등을 판매한다. 2026.8.4 마이애미 AFP 연합뉴스

이미지 확대 미국에서 심한 설사를 일으키는 기생충 원포자충(Cyclospora) 감염 사례가 2만 5000건을 넘어 역대 최대 규모로 늘었다. 미국 질병통제예방센터(CDC) 자료 닫기 이미지 확대 보기 미국에서 심한 설사를 일으키는 기생충 원포자충(Cyclospora) 감염 사례가 2만 5000건을 넘어 역대 최대 규모로 늘었다. 미국 질병통제예방센터(CDC) 자료

이미지 확대 31일(현지시간) 미국 미시시피주 플로라의 ‘샐러드 데이즈’ 온실에서 수경재배된 상추가 줄지어 자라고 있다. 2026.7.31 플로라 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 31일(현지시간) 미국 미시시피주 플로라의 ‘샐러드 데이즈’ 온실에서 수경재배된 상추가 줄지어 자라고 있다. 2026.7.31 플로라 AP 연합뉴스

세줄 요약 미국에서 원포자충 감염이 최소 47개 주, 2만5000건 넘게 보고되며 역대 최대 규모로 늘었다. 중부 멕시코산 아이스버그 양상추가 15개 주 집단감염과 연결됐고, 6358명 감염과 2명 사망이 확인됐다. 외식업계도 방문객 감소와 파산보호 신청으로 흔들렸다. 원포자충 감염, 미국서 역대 최대 규모 확산

멕시코산 아이스버그 양상추, 15개 주 집단감염 연결

외식업계 방문 감소, 샐러드 체인 파산보호 신청

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미국에서 심한 설사를 일으키는 기생충 원포자충(Cyclospora) 감염 사례가 역대 최대 규모로 늘었다. 올해 원포자충 감염은 미국 최소 47개 주에서 보고됐으며, 이 가운데 중부 멕시코산 아이스버그 양상추와 연결된 대규모 집단감염은 15개 주에서 확인됐다.5일(현지시간) AP통신과 미국 질병통제예방센터(CDC) 등에 따르면 주정부가 확진·추정 사례를 포함해 집계한 미국 내 원포자충 감염 사례는 2만 5000건을 넘어섰다. 종전 최다였던 2019년 약 4700건의 5배를 웃도는 규모다.특히 CDC가 지난 5월 1일부터 이달 3일까지 약 한달 간 집계한 미국 내 검사 확진자는 1만 468명이다. 양상추 관련 집단감염을 포함해 원포자충 감염 전체를 집계한 수치로, 최소 47개 주에서 환자가 보고됐다. 이 가운데 517명이 입원했다. 검사 결과가 확정되지 않았거나 해외 감염 여부 등을 추가로 확인해야 하는 사례도 1만 2255건 이상이다.원포자충은 사람의 분변에 오염된 물이나 과일·채소 등을 통해 감염되는 기생충이다. 감염되면 잦은 물설사와 복통, 메스꺼움, 식욕 저하, 체중 감소, 피로 등이 나타날 수 있으며 증상이 장기간 이어질 경우 탈수로 이어질 수 있다.한국에서는 제4급 법정감염병인 장관감염증으로 분류돼 표본감시 대상이다.미국 전역에서 발생한 원포자충 감염 가운데 가장 큰 단일 집단감염은 중부 멕시코에서 생산된 아이스버그 양상추와 연결돼 있다.미 식품의약국(FDA)은 5일 이 양상추와 연관된 집단감염 지역이 기존 9개 주에서 15개 주로 늘었다고 밝혔다. 아칸소·아이오와·미주리·네브래스카·뉴햄프셔·노스캐롤라이나 등 6개 주가 새로 추가됐다.15개 주 양상추 집단감염으로 분류된 환자는 6358명이며 최소 278명이 입원했다. 지난달 24일 1947명이던 집계가 크게 늘었지만 모두 최근 새로 감염된 것은 아니다. 당국이 추가 조사를 통해 타코벨을 이용했거나 회수 대상 양상추에 노출된 것으로 확인된 기존 환자들을 이번 집단감염에 포함하면서 숫자가 크게 늘었다.미시간에서는 환자 2명이 숨졌다. 두 사람 모두 중증 기저질환이 있었으며 FDA는 원포자충 감염과 탈수가 기존 질환에 악영향을 미쳤을 가능성이 있다고 밝혔다.FDA의 역학조사와 유통경로 추적에서는 중부 멕시코에서 생산돼 테일러팜스 데 멕시코(Taylor Farms de Mexico)가 공급한 아이스버그 양상추가 공통 연결고리로 확인됐다.테일러팜스는 지난달 17일 해당 양상추를 자진 회수했고 타코벨도 같은 날 미국 매장에서 이 업체가 공급한 채썬 아이스버그 양상추 사용을 중단했다.로버트 케네디 주니어 미 보건복지부 장관은 지난달 21일 감염원을 확인하고 관련 제품을 회수했다며 양상추 관련 집단감염이 “통제되고 있다”고 밝혔다.이후에도 해당 집단감염으로 분류되는 환자는 계속 늘고 있다. 그러나 최근 증가분이 모두 리콜 이후 발생한 신규 감염을 뜻하는 것은 아니다.FDA는 환자를 특정 집단감염과 연결하는 데 최장 6주가 걸릴 수 있다고 설명했다. 이미 오염 식품이 시장에서 회수된 뒤에도 검사와 역학조사를 거쳐 기존 환자가 뒤늦게 집계에 추가될 수 있다는 것이다. FDA와 CDC는 현재도 조사를 진행하고 있다.감염 사태의 여파는 미국 외식업계로 번졌다.시장조사업체 플래서닷에이아이에 따르면 지난달 23일 기준 미국 타코벨 방문객은 평소보다 21% 감소했다. 감염 사태와 직접 관련이 없는 샐러드 체인에도 영향이 미쳤다. 촙의 방문객은 같은 시점 12% 줄었고, 스위트그린도 자사 음식이 이번 집단감염과 관련이 없다고 밝혔지만 소비 감소를 피하지 못했다.경영난을 겪던 샐러드 체인 ‘샐러드 앤드 고’는 미 연방파산법 11조(챕터11)에 따른 파산보호를 신청하고 영업 중단 절차에 들어갔다. 회사는 급격한 사업 확장과 비용 상승 등으로 이미 자금난을 겪고 있었으며, 자사 음식은 이번 집단감염과 관련이 없지만 원포자충 사태에 따른 소비 위축이 경영난을 가중했다고 밝혔다.FDA는 현재 서로 다른 집단감염 5건을 별도로 추적하고 있다.