“너희도 똑같이 당해봐” 러시아판 쿠팡 ‘불지옥’…망하기 일보직전이라는 상황 [배틀라인]

우크라, 러 최대 온라인몰 물류망 타격

보름 새 12곳 넘는 물류센터 드론 공격

[배틀라인 3줄 요약]

● 우크라이나가 최근 보름여 동안 러시아 최대 온라인 마켓플레이스 와일드베리스 물류센터 12곳 이상을 잇달아 타격했다.

● 우크라이나는 군수물자 유통을 명분으로 내세웠지만, 민간 물류시설 반복 공격과 인명피해를 둘러싼 논란도 커지고 있다.

● 와일드베리스의 물류능력 약 10%가 영향받고, 판매자 피해액은 3조원으로 추산되면서 러시아 정부까지 피해 업체 지원 검토에 나섰다.

이미지 확대 3일(현지시간) 러시아 블라디미르주 흐리야스토보에 있는 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받고 있다. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 러시아 블라디미르주 흐리야스토보에 있는 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받고 있다. 2026.8.3 텔레그램

이미지 확대 3일(현지시간) 러시아 블라디미르주 흐리야스토보에 있는 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받고 있다. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 러시아 블라디미르주 흐리야스토보에 있는 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받고 있다. 2026.8.3 텔레그램

3일(현지시간) 러시아 블라디미르주 흐리야스토보에 있는 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받은 모습. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 러시아 블라디미르주 흐리야스토보에 있는 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받은 모습. 2026.8.3 텔레그램

이미지 확대 2일(현지시간) 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터로 향하는 우크라이나 드론이 포착됐다. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터로 향하는 우크라이나 드론이 포착됐다. 2026.8.3 텔레그램

이미지 확대 2일(현지시간) 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받고 있다. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받고 있다. 2026.8.3 텔레그램

2일(현지시간) 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받은 모습. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받은 모습. 2026.8.3 텔레그램

이미지 확대 2일(현지시간) 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받은 모습. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받은 모습. 2026.8.3 텔레그램

29일(현지시간) 러시아 랴잔주 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받은 뒤 붕괴하고 있다. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 러시아 랴잔주 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받은 뒤 붕괴하고 있다. 2026.8.3 텔레그램

29일(현지시간) 러시아 랴잔주 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받고 있다. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 러시아 랴잔주 와일드베리스 물류센터가 우크라이나의 드론 공격을 받고 있다. 2026.8.3 텔레그램

세줄 요약 우크라이나가 러시아 최대 온라인 마켓 와일드베리스 물류센터를 보름여 동안 12곳 넘게 공격해 물류망이 흔들렸다. 창고 용량의 약 10%가 영향을 받았고 판매자 피해는 3조원 안팎으로 추산돼 러시아 정부도 지원 방안을 검토 중이다. 와일드베리스 물류센터 12곳 이상 연쇄 타격

창고 10% 영향, 판매자 피해 3조원 추산

러 정부 지원 검토와 민간시설 논란 확산

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우크라이나가 러시아 최대 온라인 마켓플레이스 ‘와일드베리스’의 물류센터를 또다시 공격했다. 지난달 18일 모스크바주와 탐보프주 물류센터를 시작으로 보름여 동안 12곳 넘는 와일드베리스 시설이 공격받으면서 우크라이나의 장거리 드론전이 러시아의 군수·에너지 시설을 넘어 대형 민간 물류망으로 확대되는 양상이다.3일(현지시간) 로이터통신과 키이우 인디펜던트 등에 따르면 이날 오전 러시아 블라디미르주 흐리야스토보에 있는 와일드베리스 물류센터가 드론 공격을 받아 불이 났다. 현지 주민들이 소셜미디어에 올린 사진과 영상에는 공격 직전 드론이 상공을 비행하고 이후 시설에서 검은 연기가 치솟는 모습이 담겼다.와일드베리스는 텔레그램을 통해 화재 발생 사실을 확인하고 직원들을 대피시켰다고 밝혔다. 회사 측은 당초 인명피해가 없다고 발표했지만 알렉산드르 아브데예프 블라디미르주 주지사는 이후 젊은 남성 1명이 머리를 다쳐 병원으로 이송됐으며 인근에 거주하는 여성 1명도 다리를 경미하게 다쳤다고 밝혔다.또한 와일드베리스는 배송 차질을 줄이기 위해 물류를 다른 시설로 우회시키고 있다고 밝혔다.이번 공격은 전날 러시아 사마라주 노보세메이키노 와일드베리스 물류센터가 드론 공격을 받은 지 하루 만이다. 사마라 시설은 우크라이나 국경에서 약 800㎞ 떨어져 있으며 공격 후 화재가 발생했지만 인명피해는 보고되지 않았다.AP통신에 따르면 우크라이나는 지난달 18일 이후 불과 보름여 동안 와일드베리스 물류시설 12곳 이상을 공격했다. 첫 대규모 공격은 모스크바 동쪽 옐렉트로스탈과 탐보프주 코톱스크에서 발생했고 이후 러시아 서부와 남부, 러시아가 점령한 크림반도까지 공격 대상이 확산했다. 이 과정에서 적어도 9명이 숨지고 수십명이 다쳤다.지난달 30일에도 펜자주와 우드무르티야공화국 사라풀의 와일드베리스 시설이 잇따라 피격됐다. 펜자에서는 직원 약 200명이 대피하고 1명이 다쳤으며, 사라풀에서도 화재가 발생했다.와일드베리스는 고려인 출신 기업인 타티야나 킴이 창업한 러시아 최대 전자상거래 업체로, 대규모 자체 물류망을 갖춰 ‘러시아판 쿠팡’으로도 불린다. 러시아 온라인 소매시장 점유율은 약 50%, 월 이용자 수는 약 8100만명에 달한다. 판매자는 약 50만~80만명으로 추산된다. 2025년 러시아 내 거래액은 전년보다 49% 늘어난 6조 1000억 루블(약 113조원)을 기록했다. 지난해 기준 물류시설도 200곳 이상, 총면적 520만㎡ 이상에 달한다.우크라이나의 잇단 공격으로 인한 피해 규모는 상당하다. 러시아 독립매체 메두자는 지난달 첫 대규모 공격 직후 와일드베리스 자체 물류시설 피해를 500억 루블(약 8925억원) 이상으로 추산했고, 입점 판매자들이 잃은 상품 가치는 최소 1500억 루블(약 2조 6850억원)에 달할 수 있다고 전했다.이후 이어진 추가 공격을 고려하면 누적 피해액은 상당할 것으로 보인다.반복되는 공격은 와일드베리스 자체를 넘어 러시아 소비경제에도 부담을 주고 있다.로이터에 따르면 지난달 28일 기준 공격으로 와일드베리스 전체 창고 용량의 약 10%가 영향을 받았으며 러시아 정부는 회사와 입점업체에 대한 금융지원 방안을 검토하기 시작했다. 국영은행을 통한 대출과 세제 지원 등이 거론됐고, 와일드베리스도 피해 판매자에 대한 보상에 착수했다.레닌그라드주에서만 지난달 공격으로 약 1500개 판매업체의 상품이 파손되거나 소실된 것으로 집계됐다. 현지 당국은 피해 업체에 저리 대출 등을 제공하기 위한 별도 태스크포스 구성에 나섰다.이는 와일드베리스 공격의 파급력이 개별 창고 파괴에 그치지 않는다는 의미다. 수십만 판매자가 이용하는 전국 물류망의 일부가 반복적으로 마비되면 배송 우회와 재고 손실, 판매업체 피해가 연쇄적으로 발생할 수 있다.러시아 정부가 민간기업 피해에 재정·금융 지원을 투입해야 하는 상황 자체도 우크라이나가 말하는 이른바 ‘장거리 제재’의 경제적 효과 가운데 하나다. 로이터는 와일드베리스를 러시아 소비경제의 핵심 축 가운데 하나로 평가했다.우크라이나는 와일드베리스 물류시설을 단순한 민간 유통망이 아니라 러시아의 전쟁 수행을 뒷받침하는 물류 인프라로 보고 있다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난달 18일 모스크바주와 탐보프주 물류시설 공격 이후 해당 시설들이 러시아군에 공급되는 항법장비와 드론 생산 부품 등을 유통하는 데 사용됐다고 밝혔다.실제로 와일드베리스 사이트에서는 방탄복과 헬멧, 무전기, 전자장비 등 민·군 양쪽에 사용할 수 있는 물품이 판매되고 있다.젤렌스키 대통령은 그러면서 일련의 공격이 러시아의 우크라이나 민간 기반시설 공격에 대한 대응이자 러시아의 전쟁 수행 능력을 약화시키기 위한 ‘장거리 제재’의 일환이라고 규정했다.2일에는 “러시아가 시작한 전쟁을 러시아로 되돌리고 있다”며 자국군의 장거리 타격력을 높이 평가했다.그는 와일드베리스 창업자이자 최고경영자인 킴이 우크라이나와 폴란드의 제재 대상에 올라 있으며, 와일드베리스 계열의 WB은행은 지난 6월 영국의 자산동결 등 제재 대상에 지정됐음도 강조했다.반면 러시아 크렘린궁은 와일드베리스가 군사 공급망에 관여한다는 우크라이나 측 주장을 부인하며 민간시설에 대한 공격이라고 비판하고 있다.킴도 지난달 31일 영상 성명을 내고 계속되는 공격을 ‘테러 행위’라고 규정했다.킴은 와일드베리스가 군수기업이라는 우크라이나 측 주장을 부인하며 자사에서 판매하는 제품은 아마존이나 알리바바 같은 다른 대형 온라인 플랫폼에서도 판매되는 상품이라고 반박했다. 이어 공격이 러시아 사회에 공포를 확산시키고 소비경제를 흔드는 것을 목적으로 한다고 주장했다.와일드베리스는 공격이 계속되자 물류망을 재편해 배송을 다른 시설로 돌리고 있다.우크라이나가 정유공장과 군수공장, 철도·항만에 집중했던 종심타격을 대형 전자상거래 물류망까지 넓히면서 전쟁의 후방 경계는 흐려지고 있다.다만 와일드베리스 시설의 군사적 이용 여부가 규명되지 않은 상황에서 반복되는 민간 물류시설 공격과 인명피해는 군사목표 여부와 민간 피해 최소화 의무를 둘러싼 국제인도법 논쟁을 계속 키울 가능성이 있다.