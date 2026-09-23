정치 국회 ‘잘 다녀와’ 안주영 기자 입력 2026-09-23 14:35 수정 2026-09-23 14:35 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/congress/2026/09/23/20260923500170 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추석 연휴를 앞둔 23일 서울역에서 할머니 댁에 가기 위해 열차에 탑승한 어린이가 배웅 나온 엄마와 인사하고 있다. 2026.9.23 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 추석 연휴를 앞둔 23일 서울역에서 할머니 댁에 가기 위해 열차에 탑승한 어린이가 배웅 나온 엄마와 인사하고 있다. 2026.9.23 안주영 전문기자 추석 연휴를 앞둔 23일 서울역에서 할머니 댁에 가기 위해 열차에 탑승한 어린이가 배웅 나온 엄마와 인사하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지