장동혁 대표 현안 기자회견

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하고 있다.2026.9.23. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하고 있다.2026.9.23. 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하고 있다.