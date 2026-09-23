소프라노 김영주, 10월 6일 횡성서 독창회

세줄 요약 소프라노 김영주가 10월 6일 오후 7시 횡성문화예술회관 전시실에서 독창회를 연다. 공연은 ‘사랑을 노래하다’와 ‘우리의 삶을 노래하다’ 두 부분으로 구성된다. 그리그와 슈트라우스, 구노의 곡에 한국가곡까지 더해 다채로운 무대를 마련한다. 10월 6일 횡성문화예술회관 독창회 개최

사랑과 삶 주제의 2부 구성 무대 마련

한국가곡과 서양 성악곡, 협연 포함

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소프라노 김영주가 오는 10월 6일 오후 7시 횡성문화예술회관 전시실에서 독창회를 연다.김영주는 2018년 강원도 횡성으로 귀촌한 이후 성악가와 합창지휘자, 음악교육자로 활동해왔다. 피아노를 전공한 뒤 성악으로 전공 영역을 넓혔으며 성결대학교 대학원에서 성악 석사학위를 취득했다. 이탈리아 Accademia Internazionale di Musica에서 성악과 합창지휘 3년제 Diploma 과정을 각각 이수했으며 발성교정사 3급 자격도 취득했다.메조소프라노 정현아와 소프라노 박연희, 전 국립합창단 예술감독 이상훈에게 성악과 합창지휘를 사사했다. 2015년 성결대학교 대학원 졸업 리사이틀을 시작으로 100여회 이상의 무대에 올랐으며, 횡성으로 이주한 이후에는 지역을 중심으로 연주와 합창지휘, 음악교육을 이어오고 있다.2024년 제1회 독창회와 2025년 제2회 독창회를 열었으며, 2025년에는 춘천 청정아트홀 초청 독창회에도 출연했다. 당시 공연 실황은 KBS원주 클래식FM 「음악이 흐르는 오후」를 통해 방송됐다.이번 공연은 ‘사랑을 노래하다’와 ‘우리의 삶을 노래하다’ 두 부분으로 구성된다.1부에서는 그리그의 〈Solveigs Lied〉, 리하르트 슈트라우스의 〈Morgen!〉, 레하르의 〈Vilja-Lied〉, 구노의 오페라 「Roméo et Juliette」 중 〈Je veux vivre〉 등을 연주한다. 〈Solveigs Lied〉와 〈Morgen!〉에는 바이올린이 함께한다. 게스트로 출연하는 바이올리니스트 양수정은 에이미 비치의 〈Romance, Op.23〉을 연주한다.2부에서는 한국가곡을 선보인다. 도종환 시·임태규 곡 〈돌아가는 꽃〉, 김효근 〈눈〉, 서정주 시·김주원 곡 〈연꽃 만나고 가는 바람같이〉, 이기순 시·이흥렬 곡 〈코스모스를 노래함〉 등을 들려준다. 피아노는 최영혁이 맡는다.김영주는 현재 횡성유스콰이어, 횡성둔내합창단, 둔내감리교회 시온찬양대를 지휘하고 있으며 횡성군 내 여러 면 지역의 어린이합창단도 지도하고 있다. 성악을 전공한 남편 유상연과 부부 듀오 ‘피아체볼레H’로도 활동하고 있다.성악과 합창 현장에서의 경험을 바탕으로 유튜브 채널 ‘매일발성’을 운영하며 발성과 노래에 관한 교육 콘텐츠도 제작하고 있다.공연은 전석 초대로 진행되며 객석 규모는 약 70석이다. 관람을 위해 사전 좌석 신청이 필요하다.문의 010-7576-2602.