푸틴, 작정했나? ‘육해공 총동원’ 키이우 불바다…왜 하필 지금? [배틀라인]

러, 육해공 총동원 ‘복합 공격’

최소 11명 사망…수십명 부상

러 “현지 방산시설 겨냥” 주장

[배틀라인 3줄 요약]

● 러시아가 6일 새벽 우크라이나 수도 키이우 일대를 겨냥한 대규모 공습 작전을 벌여 수십명의 사상자가 발생했다.

● 러시아는 무인기·미사일 생산 시설 등 방산 표적 7곳을 타격했다고 주장했다.

● 이번 공습은 우크라이나의 ‘40일 작전’과 볼고그라드 티탄-바리카디 타격에 대한 보복 성격으로, 국제사회의 이목이 쏠린 나토 정상회의 직전을 노렸다는 분석이 나온다.

이미지 확대 러시아가 6일(현지시간) 새벽 우크라이나 수도 키이우 일대를 겨냥한 전방위 공격을 감행했다. 러시아 국방부는 방산 인프라를 표적 삼았다고 주장했으나, 민간 피해가 속출했다. 사진은 이날 러시아 측이 “타격 후 2차 대규모 폭발이 확인됐다”고 주장하며 공개한 방산 기업 줄랴니 미사일 부품 공장(유한회사 ‘줄랴니 기계제작공장 비자르’) 폭발 현장 자료. 해당 기업은 우크라이나 대공 미사일 시스템과 항공기·방공체계 부품, 장거리 고정익형 무인기의 생산·정비·수리를 수행하는 것으로 알려져 있다. 2026.7.6 러시아투데이 닫기 이미지 확대 보기 러시아가 6일(현지시간) 새벽 우크라이나 수도 키이우 일대를 겨냥한 전방위 공격을 감행했다. 러시아 국방부는 방산 인프라를 표적 삼았다고 주장했으나, 민간 피해가 속출했다. 사진은 이날 러시아 측이 “타격 후 2차 대규모 폭발이 확인됐다”고 주장하며 공개한 방산 기업 줄랴니 미사일 부품 공장(유한회사 ‘줄랴니 기계제작공장 비자르’) 폭발 현장 자료. 해당 기업은 우크라이나 대공 미사일 시스템과 항공기·방공체계 부품, 장거리 고정익형 무인기의 생산·정비·수리를 수행하는 것으로 알려져 있다. 2026.7.6 러시아투데이

이미지 확대 러시아가 6일(현지시간) 새벽 우크라이나 수도 키이우 일대를 겨냥한 전방위 공격을 감행했다. 러시아 국방부는 방산 인프라를 표적 삼았다고 주장했으나, 민간 피해가 속출했다. 사진은 이날 러시아 측이 “타격 후 2차 대규모 폭발이 확인됐다”고 주장하며 공개한 방산 기업 줄랴니 미사일 부품 공장(유한회사 ‘줄랴니 기계제작공장 비자르’) 폭발 현장 자료. 해당 기업은 우크라이나 대공 미사일 시스템과 항공기·방공체계 부품, 장거리 고정익형 무인기의 생산·정비·수리를 수행하는 것으로 알려져 있다. 2026.7.6 러시아투데이 닫기 이미지 확대 보기 러시아가 6일(현지시간) 새벽 우크라이나 수도 키이우 일대를 겨냥한 전방위 공격을 감행했다. 러시아 국방부는 방산 인프라를 표적 삼았다고 주장했으나, 민간 피해가 속출했다. 사진은 이날 러시아 측이 “타격 후 2차 대규모 폭발이 확인됐다”고 주장하며 공개한 방산 기업 줄랴니 미사일 부품 공장(유한회사 ‘줄랴니 기계제작공장 비자르’) 폭발 현장 자료. 해당 기업은 우크라이나 대공 미사일 시스템과 항공기·방공체계 부품, 장거리 고정익형 무인기의 생산·정비·수리를 수행하는 것으로 알려져 있다. 2026.7.6 러시아투데이

이미지 확대 러시아가 6일(현지시간) 새벽 우크라이나 수도 키이우 일대를 겨냥한 전방위 공격을 감행했다. 러시아 국방부는 방산 인프라를 표적 삼았다고 주장했으나, 민간 피해가 속출했다. 사진은 이날 러시아군 미사일 공격을 받은 키이우 주거 시설. 2026.7.6 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 러시아가 6일(현지시간) 새벽 우크라이나 수도 키이우 일대를 겨냥한 전방위 공격을 감행했다. 러시아 국방부는 방산 인프라를 표적 삼았다고 주장했으나, 민간 피해가 속출했다. 사진은 이날 러시아군 미사일 공격을 받은 키이우 주거 시설. 2026.7.6 텔레그램

이미지 확대 러시아가 대공습을 감행한 6일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우 상공에서 폭발이 일고 있다. 2026.7.6 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 러시아가 대공습을 감행한 6일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우 상공에서 폭발이 일고 있다. 2026.7.6 키이우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 러시아가 대공습을 감행한 6일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 주민 차량이 화염에 휩싸여 있다. 2026.7.6 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 러시아가 대공습을 감행한 6일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 주민 차량이 화염에 휩싸여 있다. 2026.7.6 키이우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 6일(현지시간) 러시아의 미사일 및 드론 공격으로 손상된 우크라이나 키이우의 한 아파트에서 소방관이 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.7.6 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일(현지시간) 러시아의 미사일 및 드론 공격으로 손상된 우크라이나 키이우의 한 아파트에서 소방관이 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.7.6 키이우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 6일(현지시간) 러시아의 공습으로 파괴된 우크라이나 수도 키이우의 한 주거용 건물에서 주민 여성이 어린 딸을 끌어안고 있다. 2026.7.6 키이우 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일(현지시간) 러시아의 공습으로 파괴된 우크라이나 수도 키이우의 한 주거용 건물에서 주민 여성이 어린 딸을 끌어안고 있다. 2026.7.6 키이우 AFP 연합뉴스

세줄 요약 러시아가 6일 새벽 키이우 전역에 미사일 68발과 드론 351기를 동원한 대규모 공습을 벌여 최소 11명이 숨지고 수십명이 다쳤다. 러시아는 방산 시설 7곳을 겨냥했다고 주장했고, 우크라이나는 나토 정상회의 직전 보복성 공격으로 본다. 키이우 전역 미사일·드론 대규모 공습

최소 11명 사망, 수십명 부상 발생

나토 정상회의 직전 보복성 공격 분석

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러시아가 우크라이나 수도 키이우를 겨냥한 전방위 공격을 감행해 최소 11명이 숨지고 수십명이 다쳤다고 6일(현지시간) 키이우인디펜던트가 보도했다. 7~8일 튀르키예 앙카라에서 열리는 나토(북대서양조약기구) 연례 정상회의를 의식한 공격으로 풀이된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 정상회의 계기에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담할 것으로 알려져 있다.티무르 트카첸코 키이우 군사행정청장은 이날 새벽 키이우 포딜스키 지역의 한 주거용 건물이 러시아군의 미사일 공격을 받아 5~9층 일부가 파괴됐다고 밝혔다. 인근 지역 아파트 3채도 공격을 받아 손상됐다고 그는 전했다.현지 당국은 이번 공습으로 키이우에서 최소 10명, 수도 북서쪽 부차 지구에서 1명이 숨졌다고 확인했다. 수도에서는 최소 46명이, 주변 지역에서는 15명이 다쳤다. 구조 상황에 따라 인명 피해는 더 늘어날 수 있다.러시아는 이날 포딜스키와 오볼론스키, 홀로시브스키, 다르니츠키 등 키이우주 전역을 겨냥한 미사일·드론 공격에 돌입했다. 오전 1시 40분을 시작으로 2시 10분과 3시 15분 추가 공격을 감행했다.우크라이나 공군은 러시아가 탄도미사일 23발, 순항미사일 39발, 대함미사일 6발 등 미사일 68발과 샤헤드형 자폭드론과 기만용(디코이) 드론 드론 351기를 동원한 합동 공격을 감행한 것으로 집계했다. 이 가운데 미사일 37발과 드론 326기는 방공망에 격추됐으나, 미사일 29발과 드론 18기는 34개 지점에 떨어진 것으로 파악했다.이번 공습과 관련해 러시아군은 성명에서 “우크라이나의 테러 공격에 대한 대응으로 오늘 새벽 지상·해상·공중 기반의 장거리 정밀유도무기와 공격용 무인항공기를 동원해 키이우시와 키이우주에 있는 군수산업 기업 및 연료·에너지 시설, 그리고 드니프로페트로우스크·폴타바·체르카시·체르니히우·키이우주의 군용 비행장 인프라를 대상으로 대규모 타격을 가했다”고 밝혔다.민간 인프라가 아닌 방산 시설을 겨냥한 공격이었다는 주장이다.성명에 따르면 표적에는 ▲정찰용 중·장거리 무인기 생산 시설로 주장된 아브리스 PT 협회 ▲중·장거리 무인기와 레이더 장비 생산 시설로 지목된 국영 부레베스트니크 공장 ▲장갑차량과 무인기용 탄두 생산 업체로 주장된 ‘우크르 아르모 테크’(UAT) ▲규르자-M급 포함정과 공격형 무인수상정(USV) 생산·정비 시설로 지목된 쿠즈냐 나 리발스코무(일명 키이우 조선소) ▲사격통제체계와 국산 순항미사일 ‘넵튠-MD’ 관련 유도 장비 생산 시설로 주장된 크반트 관련 시설 ▲지대공미사일(SAM) 체계와 항공기·방공체계 부품, 장거리 고정익형 무인기의 생산·정비·수리를 수행하는 방산 기업 줄랴니 미사일 부품 공장(유한회사 ‘줄랴니 기계제작공장 비자르’) 등이 포함됐다.러시아 국방부는 특히 비자르 공장과 관련해 “타격 후 2차 대규모 폭발이 확인됐다”고 주장했으며, 현지언론은 이를 뒷받침하는 영상 자료를 공개했다.이번 공습에서 주목되는 표적은 크반트 관련 시설과 키이우 조선소다. 크반트는 우크라이나가 2022년 흑해함대 기함 모스크바함을 격침시킨 자국산 대함·대지 순항미사일 넵튠 계열의 유도 시스템 생산 거점으로 러시아 측이 지목한 시설이다. 키이우 조선소는 우크라이나가 흑해함대를 지속 타격하는 데 사용해온 공격형 USV의 생산·정비 기지로 주장됐다.러시아 발표대로라면 이번 타격은 우크라이나의 대(對)러시아 장거리·해상 타격 능력의 산업 기반을 겨냥한 것이 된다.이번 공습은 트럼프 대통령이 참석할 예정인 나토 정상회의를 하루 앞두고 이뤄졌다. 젤렌스키 대통령이 러시아의 대규모 공격 가능성을 경고한 지 몇시간 지나지 않은 시점이었다.젤렌스키 대통령은 공습에 앞서 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “미국 독립기념일 직후이자 나토 정상회의 직전 공격하는 것이 바로 푸틴의 전형적인 방식”이라고 비판했다. 러시아가 주요 외교 일정을 앞두고 국제사회의 관심이 집중되는 시점에 의도적으로 대규모 공습을 가했다는 것이다.최근 러시아는 우크라이나가 자국 정유시설 등 후방 기반시설을 정밀 타격하자 이에 대응해 키이우를 겨냥한 대규모 공습을 반복하고 있다.특히 지난달 말 우크라이나는 ‘40일 작전’ 개시와 함께 드론 660기 대공습과 볼고그라드 전략미사일 발사대 공장 티탄-바리카디 타격을 연이어 감행한 바 있다. 러시아 성명의 “테러 공격에 대한 대응”은 이 일련의 종심 타격을 가리키는 것으로 풀이된다.지난 1일 밤부터 2일 새벽 사이에 진행된 러시아의 공습으로 키이우에서는 31명이 숨졌다. 당시 러시아의 공습은 2022년 개전 이래 키이우 최악의 피해 중 하나로 기록됐다.