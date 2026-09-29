코리아타운 바이 부티카트, 바레인에 첫 매장 오픈… GCC 시장 확대

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코리아타운 바이 부티카트(Korea Town by Boutiqaat)가 쿠웨이트에 이어 바레인에 첫 매장을 열고 GCC(걸프협력회의) 시장 공략에 속도를 낸다.코리아타운은 바레인 ‘디 애비뉴스 바레인(The Avenues Bahrain)’ 쇼핑몰에 매장을 열고, 한국 뷰티·웰니스·라이프스타일 브랜드 제품을 현지 소비자에게 선보인다. 코리아타운은 현재 쿠웨이트 전역에서 매장 11곳을 운영하고 있으며, 앞으로 GCC 지역 매장을 50곳까지 늘릴 계획이다.바레인 매장에서는 다양한 한국 브랜드와 제품을 한곳에서 만날 수 있다. 현지 소비자는 한국 제품과 트렌드를 오프라인에서 직접 경험할 수 있고, 한국 브랜드는 GCC 시장에 진출할 유통 기반을 넓힐 수 있다.코리아타운은 향후 오프라인 매장과 온라인 채널을 연계해 한국 브랜드와 GCC 지역 소비자를 연결하는 유통 플랫폼으로 사업을 확대할 계획이다.