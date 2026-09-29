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[포토] 몰아내도 다시 등장한 부캉이

입력 2026-09-29 11:43
수정 2026-09-29 13:23
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세줄 요약
  • 북항 친수공원 상어 부캉이 구조 작업 시작
  • 해경·수산과학원, 선박·워터펌프로 유도
  • 실패 시 다음 달 2일 그물 추가 투입 계획


부산 동구 북항 친수공원 인공 수로에서 12일째 체류해 온 상어 ‘부캉이’를 바다로 내보내는 작업이 29일 시작됐다.

부산해양경찰서와 국립수산과학원 등 관계 당국은 이날 오전 친수공원 인공 수로에서 부캉이 구조 작전에 착수했다.

부캉이의 위치 파악 등 준비 작업이 마무리되는 대로 본격적인 구조에 나선다.

해경 선박 두 척이 수로에 투입돼 워터펌프로 물줄기를 쏘는 방식으로 부캉이를 수로 밖으로 유도하게 된다.

당국은 이번에도 부캉이가 안 나갈 경우 다음 달 2일 그물을 활용해 바다로 유도할 계획이다.

친수공원은 이날도 부캉이를 보러 온 시민들로 붐볐다.

시민들은 부캉이가 무사히 바다로 나가길 기원하면서도 더는 볼 수 없게 된 것을 아쉬워했다.

부캉이는 지난 18일 친수공원 인공 수로에서 처음 발견된 3.5ｍ 크기의 상어로, 흉상어과에 속하는 무태상어로 추정됐다.

대형 상어를 가까이서 구경하려는 사람이 모여들면서 친수공원은 하루아침에 전국적인 명소로 떠올랐다.

부캉이의 첫 발견 이후 28일까지 친수공원의 누적 방문객은 60만 명을 넘어섰다.

주변 편의점과 카페 등 상권은 부캉이 덕에 때아닌 ‘특수’를 누렸다.
온라인뉴스부
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