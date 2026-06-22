美·이란, 호르무즈 핫라인 구축… IAEA 핵 사찰 재개 합의

종전 MOU 첫 고위급 회담서 합의

이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령이 22일(현지시간) 스위스 루체른 인근 뷔르겐슈토크 리조트에서 이란과의 1차 고위급 회담을 마친 뒤 진행된 기자회견에서 발언하고 있다.

뷔르겐슈토크 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 JD 밴스 미국 부통령이 22일(현지시간) 스위스 루체른 인근 뷔르겐슈토크 리조트에서 이란과의 1차 고위급 회담을 마친 뒤 진행된 기자회견에서 발언하고 있다.

뷔르겐슈토크 로이터 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란이 스위스 회담에서 호르무즈 해협 안전 통항을 위한 연락선과 레바논 갈등 완화 기구 설치에 합의했다. IAEA 사찰 재개와 석유 수출, 동결자금 해제 논의도 진전됐으나 이스라엘 반발과 제재 해제 쟁점이 남았다. 호르무즈 해협 안전 통항 연락선 구축 합의

레바논 갈등 완화 기구 설치와 위원회 신설

IAEA 사찰 재개·제재 해제 논의 진전

2026-06-23 2면

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미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 이행 논의를 위해 스위스에서 진행한 첫 고위급 회담에서 호르무즈 해협의 안전한 통항 지원을 공조하고 레바논 분쟁 관리 기구를 마련하기로 합의했다. 협상이 첫발을 뗀 점은 긍정적이지만, 이스라엘이 여전히 강경하고 이란도 미국의 제재 해제가 우선돼야 한다는 입장이라 최종 종전 합의까진 갈 길이 멀다는 분석이다.미국과 이란의 협상 중재국인 카타르와 파키스탄은 22일(현지시간) 공동성명을 통해 “양측이 호르무즈 해협을 통과하는 상선의 안전한 통항과 사고 및 오판을 방지하기 위해 ‘연락선’을 구축하기로 했다”며 “또 당사국과 레바논 간의 ‘갈등 완화 기구’도 설치하기로 합의했다”고 이날 회담 결과를 전했다. 미·이란은 MOU 이행 방안을 감독할 고위급 위원회 설치에도 합의했다.앞서 미·이란 협상단은 스위스 뷔르겐슈토크에서 카타르·파키스탄이 참석한 4자 회담 형식으로 18시간 동안 마라톤협상을 벌였다. 미국과 이란은 이번 회담에서 양국 갈등을 유발한 호르무즈 해협과 레바논 사태에 대해 어느 정도 의견 일치를 이뤄 종전 MOU 체결 이후에도 돌발 상황이 발생하지 않도록 안전장치를 마련한 것으로 평가된다. 특히 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스에 ‘첫 번째 실전 테스트: 레바논 갈등 완화 기구’라고 적어 레바논 전선이 향후 협상의 관건이라는 점을 강조했다.미국과 이란은 국제 핵 사찰단의 이란 내 활동 재개에도 합의한 것으로 알려졌다. AFP통신에 따르면 JD 밴스 미 부통령은 이날 뷔르겐슈토크 리조트에서 기자회견을 열고 “이란은 국제원자력기구(IAEA) 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다”고 말했다. 밴스 부통령은 “이는 미국 국민에게 중요한 사건이자, 이란의 핵무기 프로그램을 영구적으로 비핵화하거나 영구적으로 종식하기 위한 첫걸음”이라고 강조했다. 미국과 이란 실무진은 이번 주 스위스에 남아 중재국과 동석하는 형식으로 회담을 계속할 예정이다.이란도 긍정적인 반응을 냈다. 에스마일 바가이 외무부 대변인은 자국 국영방송에서 “석유 수출에 필요한 허가 발급과 동결 자금 해제를 논의했고 상당한 진전이 이뤄졌다”고 말해 제재 해제 문제가 논의됐음을 시사했다.다만 이스라엘이 순순히 꼬리를 내릴지는 미지수다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 “헤즈볼라의 공격에 대비해 필요한 기간 레바논 남부의 보안 구역에 계속 주둔할 것”이라며 강경 메시지를 지속했다.한편 호르무즈 해협을 개방하기로 한 종전 MOU 합의 후 한국 선박 두 척이 처음으로 호르무즈를 빠져나온 것으로 22일 확인됐다.