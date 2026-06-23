美, 이란 원유 수출 제재 한시 해제...스위스 회담 보상 단행

세줄 요약 미국이 스위스에서 열린 회담의 보상으로 이란 원유 수출 제재를 60일간 면제했다. 이란은 IAEA 사찰단 재입국과 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 약속했고, 8월 21일까지 원유를 달러로 판매할 수 있게 됐다. 트럼프 대통령은 핵 검증 체제의 지속적 수용을 주장했다. 미국, 이란 원유 제재 60일간 한시 해제

스위스 회담 뒤 IAEA 사찰 수용 보상

이란, 달러 결제 허용으로 외화 숨통

이미지 확대 JD 밴스 부통령이 22일(현지시간) 스위스에서 이란과의 회담을 마친 뒤 떠나면서 손을 흔들고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 JD 밴스 부통령이 22일(현지시간) 스위스에서 이란과의 회담을 마친 뒤 떠나면서 손을 흔들고 있다. 로이터 연합뉴스

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미국이 이란의 돈줄을 조이던 원유 수출 제재를 휴전 기간인 60일간 면제하는 조치에 나섰다. 스위스에서 열린 양측 회담에서 이란이 국제원자력기구(IAEA)의 사찰에 동의하자 경제적 보상책을 제시한 것이다.스콧 베선트 재무부 장관은 22일 엑스를 통해 “스위스에서의 생산적 회담의 일환으로 이란은 호르무즈 해협의 자유롭고 개방된 통항과 IAEA 사찰단의 재입국 수용을 약속했다”며 “이에 따라 이란산 원유의 생산·인도·판매를 허용하는 60일짜리 임시 일반면허를 발급했다”고 밝혔다. 미국은 현재 이란 원유를 구입하는 국가의 기업과 금융기관에 각종 제재를 가하는 방식으로 수출을 통제하고 있는데, 이를 일시적으로 풀어주는 것이다.미 재무부의 제재 면제는 미 동부시간 기준 8월 21일까지이며, 이 기간 이란은 자국의 원유 제품을 판매하고 대금을 달러화로 받을 수 있게 됐다고 주요 외신은 전했다. 다만 이란이 전쟁 기간 미군의 해상 봉쇄로 원유 저장시설이 포화되면서 일부 감산에 나선 것으로 알려져 수출을 얼마나 늘릴 수 있을지는 미지수다.그럼에도 그간 미국의 제재 탓에 중국 등에 할인된 가격으로 원유를 비공식 수출할 수밖에 없던 이란 입장에선 이제 시장 가격으로 판매가 가능해 숨통이 트일 것이란 분석이다. 또 달러로 대금을 받을 수 있어 외화 수급난도 어느 정도 진정될 것으로 보인다.한편 도널드 트럼프 대통령은 이란이 핵과 관련해 지속적으로 검증할 수 있는 체제를 수용할 것이라고 밝혔다. 그는 트루스소셜에서 “이란이 앞으로 오랫동안 ‘핵 투명성’을 보장하기 위해 주요 무기 사찰을 수용하는 데 동의할 것이라는 사실을 모두가 충분히 잘 알고 있다”고 주장했다.앞서 스위스에서 이란과 종전 MOU 체결 이후 첫 고위급 회담을 가진 JD 밴스 미국 부통령은 이란이 IAEA 핵사찰단의 자국 내 활동 재개에 합의했다고 밝혔다. 이란 외무부도 절차에 따라 IAEA와의 협력을 지속하겠다고 인정했다.