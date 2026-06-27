美, 이란 ‘호르무즈 선박 공격’에 대응해 보복 공습 단행

MOU 입각한 종전 합의 균열 위기 처할지 주목

이미지 확대 24일(현지시간) 오만에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들 [로이터=연합뉴스] 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 오만에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들 [로이터=연합뉴스]

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미군이 26일(현지시간) 이란의 호르무즈 해협 선박 공격에 대응해 이란을 상대로 공습에 나섰다.중동 지역 미군을 관할하는 중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스(X)에 올린 성명에서 “이란이 25일 일방향 공격 드론을 이용해 에버러블리호를 공격한 데 이어, 미군 항공기가 이란의 미사일 및 드론 보관 기지와 해안 레이더 기지를 타격했다”고 밝혔다.이란은 전날 새벽 호르무즈 해협 통과를 시도하던 싱가포르 선적 컨테이너선 ‘에버러블리’를 공격했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이에 대해 “휴전 위반”이라고 비판했다. 이에 지난 14일 미국·이란 간 체결한 종전 합의가 균열 위험에 처하게 됐다.