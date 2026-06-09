이스라엘에 미사일 날린 이란… 트럼프 중단 요구에 “작전 중지”

휴전 2개월 만에 본토 맞불 타격

이미지 확대 7일(현지 시간) 이스라엘 중부 지역에서 이스라엘 방공망 요격 미사일 혹은 이란발 미사일로 추정되는 발사체가 빛을 내며 밤하늘을 가르고 있다. 2026.06.08.

AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 7일(현지 시간) 이스라엘 중부 지역에서 이스라엘 방공망 요격 미사일 혹은 이란발 미사일로 추정되는 발사체가 빛을 내며 밤하늘을 가르고 있다. 2026.06.08.

AP 뉴시스

세줄 요약 이란과 이스라엘이 휴전 2개월 만에 서로의 본토를 미사일로 공격하며 중동 긴장이 급격히 높아졌다. 이란은 이스라엘 공군기지를 겨냥했고, 이스라엘도 방공망과 이란 방공체계를 타격하며 맞대응했다. 트럼프의 확전 자제 요구 뒤 이란은 작전 중지를 선언했지만, 상황은 여전히 불안하다. 이란·이스라엘, 본토 미사일 공방 재개

트럼프 확전 자제 요구 뒤 이란 작전 중지

양측, 방공망·석유화학 인프라 타격 주장

2026-06-09 10면

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이스라엘과 이란이 지난 4월 휴전 이후 2개월만에 서로의 본토에 직접 미사일 공격을 주고받으며 중동 지역 군사적 긴장이 일촉즉발로 치달았다. 도널드 트럼프 대통령의 확전 자제 요구에 이란이 공격을 멈췄지만, 긴장 완화로 이어질지는 미지수다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 7일(현지시간) “이스라엘의 라맛다비드 공군기지를 겨냥해 탄도미사일을 발사했다”고 밝혔다. 앞서 이스라엘이 레바논 수도 베이루트 외곽과 남부 지역에서 친이란 무장정파 헤즈볼라를 공격한 데 대한 보복을 가한 것이다. 이란이 이스라엘 본토를 공격한 건 지난 4월 8일 미국과의 휴전 이후 처음이다. 이란은 총 11발의 미사일을 쏜 것으로 전해졌으며, 이스라엘은 모두 방공망으로 요격했다고 밝혔다.이스라엘도 이란의 공격을 받은 지 수 시간 만에 미사일을 발사하며 맞대응에 나섰다. 이스라엘군은 이란 방공 시스템을 겨냥한 대규모 공습을 벌였다며 “해당 시스템은 파괴됐다”고 주장했다. 이란 국영TV는 수도 테헤란과 북서부 타브리즈, 중부 이스파한 등 3개 도시에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했다. 아울러 양측은 상대의 석유화학 인프라를 겨냥한 공습도 주고받은 것으로 전해졌다.이스라엘은 특히 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 총리에게 전화를 걸어 보복 자제를 요구한 것으로 알려졌음에도 이란 공격을 단행했다. 트럼프 대통령은 영국 파이낸셜타임스(FT)에서 네타냐후 총리를 겨냥해 “그는 선택의 여지가 없다. 내가 모든 결정을 내린다”고 압박했지만, 통제가 먹히지 않은 것으로 보인다. 이스라엘은 예멘에서 발사된 미사일을 요격하기 위한 방공망도 가동됐다고 밝혀 이 지역 후티 반군도 군사작전을 전개한 것으로 관측된다.이런 가운데 이란은 트럼프 대통령의 교전 중단 요구를 받아들인 듯 작전 중지를 선언하며 긴장 완화 조짐을 보였다. 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 8일 이란 언론들을 통해 낸 성명에서 “시온주의 정권(이스라엘)에 고통스러운 대응을 가했으며 이란군의 작전 중지를 선언한다”고 발표했다. 트럼프 대통령이 소셜미디어에 “이스라엘과 이란은 즉각 발포를 멈춰야 한다”고 요구한 지 약 1시간 만의 발표였다.트럼프 대통령은 앞서 폭스뉴스 인터뷰에서도 “이란과 10일까지 합의할 가능성이 높다”며 협상 의지를 재확인한 바 있다. 오는 11일 북중미 월드컵 개막 전에 협상을 마무리하고 싶다는 의중으로 풀이된다.