[속보] 미군 “자위권 차원에서 이란에 공습 개시…헬기 격추에 대응”

세줄 요약 미국 중부사령부가 호르무즈 해협 인근에서 발생한 아파치 헬기 격추에 대응해 이란 공습을 시작했다. CENTCOM은 자위권 차원의 비례적 조치라고 설명했다. 트럼프 대통령도 이란의 공격 보고를 받았다며 보복 필요성을 시사했다. 미군, 이란 공습 개시 및 자위권 대응 발표

호르무즈 해협 인근 아파치 격추 보복 조치

트럼프, 이란 공격 보고 뒤 대응 필요성 시사

이미지 확대 이란 수도 테헤란 시내. 2026.6.8 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 수도 테헤란 시내. 2026.6.8 EPA 연합뉴스

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미국 중부사령부(CENTCOM)는 “미국 동부시간 기준 9일 오후 5시에 자위권 차원에서 이란에 대한 공습을 개시했다”고 밝혔다.중부사령부는 엑스(옛 트위터)를 통해 “이는 어제 발생한 미 육군 아파치 헬리콥터 격추에 대한 대응 조치다. 이번 작전은 이란의 부당한 공격에 대한 비례적인 대응”이라고 설명했다.앞서 뉴욕타임스(NYT)는 지난 8일 미 육군 아파치 헬기 1대가 호르무즈 해협 인근에서 추락했으며 탑승 승무원 2명은 무사히 구조됐다고 보도했다.익명의 소식통들은 추락의 원인이 이란의 공격 때문인지 기계적 결함에 따른 것인지 아직 명확히 밝혀지지 않았다고 전했다.이후 도널드 트럼프 미국 대통령은 9일 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “어젯밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 방금 받았다”고 말했다.이어 “해당 헬기에는 조종사 2명이 탑승해 있었으나 두 사람 모두 무사하며 부상도 없다”면서도 “그럼에도 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야만 한다”고 말해 보복에 나설 것임을 시사했다.