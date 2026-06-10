미군 아파치 격추 당하자 이란 때렸다…호르무즈 해협 ‘일촉즉발’

세줄 요약 호르무즈 해협 상공에서 미군 아파치 헬기가 이란군에 격추되자 미국이 공군과 해군 전투기를 동원해 이란 방공 시설과 레이더 기지를 정밀 타격했다. 이란도 미사일과 드론으로 응수하며 양국 간 무력 충돌이 본격화하는 양상이다. 미군 아파치 격추 뒤 보복 타격 단행

이란 방공망·레이더 기지 정밀 공격

이란도 미사일·드론으로 즉각 응수

이미지 확대 미 해군 항공모함 USS 에이브러햄 링컨(CVN-72)이 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄 작전을 지원하며 아라비아해를 항해하고 있다. CENTCOM X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미 해군 항공모함 USS 에이브러햄 링컨(CVN-72)이 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄 작전을 지원하며 아라비아해를 항해하고 있다. CENTCOM X 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호르무즈 해협 상공을 순찰하던 미군 아파치 헬기가 이란군에 격추되는 사건이 발생하면서 중동 지역의 군사적 긴장이 최고조로 치닫고 있다. 미군이 이에 대한 보복으로 이란의 주요 군사 시설을 정밀 타격하자 이란도 미사일과 드론으로 응수하며 양국 간 무력 충돌이 본격화하는 양상이다.중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 9일(현지시간) 엑스(X) 계정을 통해 이란의 미 육군 아파치 헬기 격추에 대응한 ‘자위적 공격’을 완료했다고 밝혔다.미 중부사령부에 따르면 미군은 이날 공군과 해군 전투기를 동원해 호르무즈 해협 인근의 이란 방공 시설, 지상 관제소, 감시 레이더 기지를 정밀 타격했다. 이번 작전은 최근 미군과 국제 상선을 겨냥한 이란의 공격에 대한 상응 조치라는 것이 미측의 설명이다.앞서 도널드 트럼프 대통령은 지난 8일 미 육군 아파치 헬기가 이란군에 격추됐다고 공식 발표하며 강력한 보복을 예고한 바 있다.현지 언론 보도에 따르면 미국의 타격 직후 이란 남부 지역에서 대규모 폭발음이 잇따랐다. 이란 반관영 메흐르 통신은 호르무즈 해협과 인접한 반다르아바스, 게슘, 시리크 등 해안 도시 일대에서 폭발이 발생했다고 전했다.이란 역시 즉각적인 맞대응에 나섰다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 이날 텔레그램을 통해 역내 미군 목표물을 향해 미사일과 드론을 발사했다고 밝혔다.