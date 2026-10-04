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울산바위 배경으로 사진 찍으려던 70대, 미끄러져 추락사

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-10-04 15:00
수정 2026-10-04 15:35
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세줄 요약
  • 울산바위 촬영 중 70대 등산객 추락사
  • 금강산 신선대 인근 40여m 아래로 추락
  • 심정지 이송 뒤 치료 중 끝내 숨짐
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강원 속초 노학동 쪽에서 본 울산바위. 서울신문DB
강원 속초 노학동 쪽에서 본 울산바위. 서울신문DB


지난 3일 강원 고성군 금강산 신선대 인근에서 70대 등산객이 추락해 숨졌다.

4일 경찰과 연합뉴스 등에 따르면 전날 오후 5시 9분쯤 고성군 토성면 원암리 금강산 신선대(성인대) 인근에서 A(71)씨가 40여m 아래로 추락했다.

A씨는 심정지 상태로 헬기를 통해 속초의 한 병원으로 이송됐으나 치료 중 숨졌다.

A씨는 혼자 산행에 나섰다가 울산바위를 배경으로 사진을 찍으려던 중 미끄러지면서 추락한 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
신진호 기자
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