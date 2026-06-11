트럼프 “오늘 이란 더 세게 때릴 것”...이란 “굳건히 맞서겠다”

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란에 대해 “오늘 더 강하게 타격하겠다”고 밝히며 추가 공습을 예고했다. 발전소와 교량 등 핵심 기반시설도 표적이 될 수 있다고 시사했고, 이란은 국민의 생명줄을 겨냥한 위협이라며 굳건히 맞서겠다고 반발했다. 트럼프, 이란에 추가 공습 예고

발전소·교량 등 기반시설 타격 시사

이란, 압박에도 굳건히 맞서겠다고 반발

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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호르무즈 해협에서 아파치 헬기가 격추된 데 대한 보복으로 이란을 공습한 도널드 트럼프 미국 대통령이 추가로 더 강한 공격을 단행할 것이라고 예고했다.트럼프 대통령은 10일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 “우리는 어제 이란을 강하게 때렸다. 오늘 더욱 강하게 다시 타격할 것”이라고 밝혔다. 앞서 미군은 지난 9일 이란 남부 해안 지역 군사 및 해군 기지, 레이더 시설, 포병 진지 등을 타깃으로 대대적인 공습을 가했는데, 이틀 연속 공격이 있을 것이라고 예고한 것이다.트럼프 대통령은 지난 8일 발생한 아파치 헬기 추락 사건에 대해 “(이란은) 처음에는 자신들이 한 일이 아니라고 했지만 나중에는 인정했다”며 “우리가 (헬기 동체에 날아와 박힌) 불발탄을 가지고 있기 때문”이라고 설명했다. 그는 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에선 “이란이 협상 과정에서 미국을 계속 이용하고 있어 이란의 발전소와 교량에 대한 새로운 공습을 지시하는 게 가까워졌다”고 말하기도 했다.이에 대해 마수드 페제시키안 이란 대통령은 엑스에 “(발전소와 교량 등) 핵심 기반 시설은 국민의 생명줄이다. 교통망부터 전력 및 수자원 산업에 이르기까지 이런 시설을 표적으로 삼겠다는 위협은 결코 힘의 과시가 아니다”며 “(트럼프 대통령의 발전소와 교량 공습 발언은) 오히려 이란의 강력한 의지 앞에서 드러내는 절박함의 방증일 뿐”이라고 썼다. 이어 “이란은 국가적 단합과 연대를 바탕으로 그 어떠한 압박이나 위협에도 굳건히 맞설 것”이라고 강조했다.한편 트럼프 대통령은 이란과의 협상에 대해선 “어떻게 진행될지 지켜보겠다. 우리는 정말 합의에 가까워졌다”며 “그들이 해야 할 일은 단지 (합의) 문서에 서명하는 것뿐”이라고 밝혔다. 그러면서도 “협상은 완전히 끝났는데 이란이 시간을 자꾸 끌고 있다. 그 이유는 (종전 합의) 문서가 매우 의미 있는 것이기 때문”이라고 주장했다.