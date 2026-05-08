미군 “자위 차원서 미사일·드론 기지 등 이란군 시설 타격”

세줄 요약 미 중부사령부는 호르무즈 해협을 지나던 미 구축함 3척이 이란군의 미사일·드론 공격을 받자, 자위 차원에서 반격했다고 밝혔다. 미군은 발사기지와 지휘통제소, 정찰·감시 기지 등을 타격했으며, 확전은 원치 않지만 방어 태세는 유지하겠다고 했다. 호르무즈 해협 통과 중 미 구축함 3척 공격받음

미군, 자위 차원에서 이란군 시설 반격 타격

미사일·드론 기지와 지휘통제소 등 표적

이미지 확대 호르무즈 해협 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 모습. 연합뉴스

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호르무즈 해협에서 이란의 공격을 받은 미군이 스스로를 방어하는 차원에서 이란 군 시설을 타격했다고 밝혔다.7일(현지시간) 대(對)이란 전쟁을 총괄 지휘하는 미 중부사령부는 엑스(X·옛 트위터)에 성명을 올려 “7일 미 해군 유도미사일 구축함이 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 가운데, 미군은 이란의 이유 없는 공격을 저지하고 자위 차원 공격으로 반격했다”고 밝혔다.중부사령부는 이날 USS 트럭스턴호와 라파엘 페랄타호, 메이슨호 등 미 구축함 3척이 호르무즈 해협을 통과하는 과정에서 이란군의 공격을 받았다고 주장했다. 이란군은 다수의 미사일과 드론을 발사하고 소형 선박을 출동시킨 것으로 알려졌다.이란의 공격에 대항해 중부사령부는 “접근하는 위협을 제거하고, 미사일·드론 발사기지와 지휘통제소, 정찰·감시·정보 기지 등 미군을 공격한 데 책임이 있는 이란군 시설을 타격했다”며 “중부사령부는 확전을 원하지 않지만, 미군을 보호하기 위한 태세를 유지하고 있다”고 전했다.이어 “이번 사건으로 인해 미군 자산이 타격받지는 않았다”며 미군의 공격을 받은 이란군 시설에 대한 구체적인 정보는 밝히지 않았다.