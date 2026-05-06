매진 뜬 한국-멕시코 입장권, 최고 6700만원에 되팔이…FIFA는 30% 수수료 장사만

세줄 요약 FIFA가 2026 북중미월드컵 입장권을 지나치게 비싸게 책정해 서민은 직관이 어려워졌다는 비판이 나왔다. 한국-멕시코전 표는 재판매 시장에서 최고 6710만원까지 뛰었고, FIFA는 재판매 수수료 30%를 챙겨 논란이 커졌다. FIFA, 월드컵 입장권 고가 책정 논란

한국-멕시코전 재판매가 6710만원까지 상승

재판매 허용 뒤 30% 수수료 수익 구조 비판

이미지 확대 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코 경기 입장권 재판매 사이트 가격. FIFA 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코 경기 입장권 재판매 사이트 가격. FIFA 홈페이지 캡처

이미지 확대 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미월드컵 입장권 가격을 과도하게 높게 책정하면서 ‘부자들 잔치’라는 비판이 나온다.미국 CNN은 6일(한국시간) 멕시코의 열렬한 축구팬인 프란시스코 하비에르(70)의 사연을 소개하며 ‘월드컵 입장권 가격이 고공행진을 거듭하면서 자국에서 열리는 월드컵을 경기장에서 직접 관람하는 건 평범한 서민들에게는 닿을 수 없는 꿈같은 일이 됐다’고 지적했다.하비에르는 “1970년과 1986년 멕시코에서 열린 월드컵은 모두 경기장에서 직접 관람했지만, 이번 대회는 직관을 포기했다”라면서 “멕시코의 경제적 현실을 고려할 때, 오직 부유한 사람들만 경기를 직관할 수 있을 것”이라고 말했다.이날 FIFA의 입장권 판매 사이트를 확인한 결과 대한민국과 함께 조별리그 A조에 속한 멕시코의 3경기는 입장권이 모두 팔렸지만, 대부분 ‘재판매’를 위한 예매로 보인다. FIFA는 이번 대회부터 입장권 재판매를 허용하면서, 판매자와 구매자로부터 각각 15%씩 총 30%의 수수료를 챙긴다.실제 6월 19일로 예정된 한국과 멕시코 경기 입장권은 공식 판매 사이트에서는 구할 수 없으나, 재판매 사이트에서는 최저 310만원, 최고 6710만원에 거래되고 있다. 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열리는 결승전 입장권 가격은 최고 44억원까지 치솟은 상황이다.FIFA는 입장권 판매 직후부터 고가 논란이 불거지자 ‘경기마다 60 달러(약 9만원) 티켓 1000장을 배포했다’고 해명했지만, CNN은 저가의 표가 실제 경기를 관람할 축구 팬들의 손에 들어갔는지는 불분명하다고 덧붙였다.