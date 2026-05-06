‘김정은 보아라?’ 우크라, 주러北대사관 코앞 공격…푸틴과 붉은광장 설 수 있을까

오는 9일 러 전승절에 북러정상회담 거론

“러 항공기로 블라디보스토크행” 전망도

우크라 드론 위협에 김정은 방러 ‘안갯속’

이미지 확대 러시아 전승절을 앞두고 우크라이나 드론이 모스크바 주재 북한대사관 인근을 공격하면서 김정은 북한 국무위원장의 방러 가능성이 불투명해졌다는 관측이 나왔다. 5일(현지시간) NK뉴스 등에 따르면 우크라이나는 전날 모스크바 시내를 겨냥한 드론 공격을 감행했다. 공격 지점은 북한대사관 등 외국 공관이 밀집한 지역에서 약 1.6㎞ 떨어진 곳으로 전해졌다. 사진은 모스크바 붉은광장과 김 위원장 자료사진. 2026.5.5. NK뉴스 자료 닫기 이미지 확대 보기 러시아 전승절을 앞두고 우크라이나 드론이 모스크바 주재 북한대사관 인근을 공격하면서 김정은 북한 국무위원장의 방러 가능성이 불투명해졌다는 관측이 나왔다. 5일(현지시간) NK뉴스 등에 따르면 우크라이나는 전날 모스크바 시내를 겨냥한 드론 공격을 감행했다. 공격 지점은 북한대사관 등 외국 공관이 밀집한 지역에서 약 1.6㎞ 떨어진 곳으로 전해졌다. 사진은 모스크바 붉은광장과 김 위원장 자료사진. 2026.5.5. NK뉴스 자료

이미지 확대 4일(현지시간) 우크라이나 드론 공격을 받은 러시아 모스크바의 한 건물 근처에서 구조대원들이 작업을 벌이고 있다. 세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 이날 성명을 통해 모스필모프스카야 거리 인근 건물이 드론 공격을 받았다고 확인했다. 2026.5.4 로이터 연합뉴스(텔레그램 자료) 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 우크라이나 드론 공격을 받은 러시아 모스크바의 한 건물 근처에서 구조대원들이 작업을 벌이고 있다. 세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 이날 성명을 통해 모스필모프스카야 거리 인근 건물이 드론 공격을 받았다고 확인했다. 2026.5.4 로이터 연합뉴스(텔레그램 자료)

이미지 확대 4일(현지시간) 우크라이나의 드론 공격으로 파손된 러시아 모스크바 서부의 한 아파트 건물 모습. 세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 이날 성명을 통해 모스필모프스카야 거리 인근 건물이 드론 공격을 받았다고 확인했다. 2026.5.4 TASS 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 우크라이나의 드론 공격으로 파손된 러시아 모스크바 서부의 한 아파트 건물 모습. 세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 이날 성명을 통해 모스필모프스카야 거리 인근 건물이 드론 공격을 받았다고 확인했다. 2026.5.4 TASS 연합뉴스

세줄 요약 우크라이나가 모스크바 시내와 북한대사관 인근을 드론으로 공격하면서 김정은 북한 국무위원장의 러시아 전승절 참석 가능성이 낮아졌다. 장거리 이동과 보안 부담이 커져 북러 정상회담 일정도 불투명해졌다. 모스크바 북한대사관 인근 드론 공격 발생

김정은 전승절 참석·북러 회담 불투명

극동 지역 회동 대안 가능성도 제기

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러시아 전승절을 앞두고 우크라이나 드론이 모스크바 주재 북한대사관 인근을 공격하면서 김정은 북한 국무위원장의 방러 가능성이 불투명해졌다는 관측이 나왔다.5일(현지시간) NK뉴스 등에 따르면 우크라이나는 전날 모스크바 시내를 겨냥한 드론 공격을 감행했다. 공격 지점은 크렘린궁에 6㎞, 북한대사관 등 외국 공관이 밀집한 지역에서 약 1.6㎞ 떨어진 곳으로 전해졌다.세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 성명에서 모스필모프스카야 거리의 한 고급 건물이 우크라이나 드론의 공격을 받았다고 확인했다. 러시아 방공망은 우크라이나 드론 2대 중 1대를 격추했지만 나머지 1대는 막지 못한 것으로 전해졌다.북한 정치를 연구하는 표도르 테르티츠키 교수는 “이번 공습은 우연이 아니라 의도적일 수 있다”며 “북한은 쿠르스크 접경지에 병력을 파견하는 등 우크라이나 입장에서는 적대 세력이고, 김 위원장 역시 잠재적 공격 목표가 될 수 있다”고 분석했다.김 위원장의 방러 가능성은 지난달 러시아 국방 지도부의 방북 이후 급부상했다. 일각에서는 오는 9일 러시아의 제81주년 전승절을 계기로 북러 정상회담이 성사될 수 있다는 전망도 나왔다.그러나 모스크바를 겨냥한 우크라이나의 장거리 드론 공격이 잇따르면서 상황은 달라졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 암살과 쿠데타 가능성을 우려하고 있다는 보도까지 이어지는 가운데, 위험 회피 성향이 강한 김 위원장이 9600㎞가 넘는 거리를 이동하기는 쉽지 않을 것이라는 관측이다.시간상 김 위원장의 전승절 참석 가능성이 이미 낮아졌다는 분석도 있다. 김 위원장이 보안상 장갑열차를 이용할 경우 북러 국경 이동에 평균 8일가량이 걸리는 만큼, 전승절에 맞추려면 늦어도 지난 1일쯤에는 출발했어야 한다는 것이다.다만 전승절 참석이 무산되더라도 방러 가능성 자체가 사라진 것은 아니라는 시각도 있다.2019년과 2023년 북러 정상회담이 열린 블라디보스토크 등 러시아 극동 지역이 대안으로 거론된다. 이 지역은 우크라이나 드론 사정권 밖이라 상대적으로 안전한 장소로 평가된다.김 위원장이 싱가포르 북미 정상회담을 위해 중국 항공기를 이용했듯 러시아 항공기를 이용할 수 있다는 말도 나온다.푸틴 대통령이 최근 우크라이나에 8~9일 휴전을 촉구하고 강경 대응을 경고한 배경에도 북러 정상회담 변수가 깔려 있을 수 있다는 분석이 제기된다.러시아 연구원 크리스 먼데이는 “푸틴 대통령은 ‘비대칭적 대응’에 필요한 추가 지지를 확보하기 위해 정상회담을 추진할 수 있다”며 “우크라이나의 드론 공격은 북한과 러시아 간 상호방위조약 발동 명분으로 해석될 수 있다”고 말했다.