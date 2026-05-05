워싱턴 기념탑 인근에서 총격전...백악관 일시폐쇄

세줄 요약
- 백악관 인근서 비밀경호국과 무장 괴한 총격전 발생
- 괴한 병원 이송, 현장 10대도 총상 입은 것으로 확인
- 백악관 일시 폐쇄, 대통령 겨냥 여부 수사 착수
美 당국 “대통령 겨냥 여부 수사할 것”
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4일(현지시간) 미국 워싱턴DC 워싱턴 기념탑 인근에서 비밀경호국(SS) 요원들과 무장 괴한의 총격전이 발생한 가운데, 무장 경찰이 사건 발생 장소에서 경계를 서고 있다. AP 연합뉴스
미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 도널드 트럼프 대통령 등을 경호하는 비밀경호국(SS) 요원들과 무장 괴한이 총격을 주고받는 사건이 발생했다. 지난주 트럼프 대통령이 참석한 만찬 행사에서 암살 미수 사건이 벌어진 지 열흘도 안 돼 총격전이 일어나면서 백악관이 일시 폐쇄됐다.
4일(현지시간) 오후 3시 30분쯤 백악관 남쪽에 위치한 워싱턴 기념탑 인근에서 SS 요원들과 신원이 알려지지 않은 괴한이 총으로 교전을 벌였다. 괴한은 SS 요원의 총에 맞아 병원으로 옮겨졌으며 이 과정에서 현장에 있던 10대 소년도 생명에 지장이 없는 총상을 입었다. 이곳은 관광객이 붐비는 곳으로 워싱턴DC에서 가장 치안이 좋은 지역 중 하나로 꼽힌다.
매슈 퀸 SS 부국장은 브리핑에서 “백악관 외곽을 순찰하던 사복 요원들이 총기를 소지한 것으로 보이는 수상한 인물을 발견하고 제복을 착용한 요원의 지원을 요청했다”며 “그는 요원들이 접근하자 도주하다 총기를 꺼내 발포했고, 요원들도 응사하며 교전이 벌어졌다”고 말했다.
퀸 부국장은 사건이 발생하기 전 JD 밴스 부통령의 차량 행렬이 사건 현장을 지나갔다고 밝혔다. 그는 이번 사건이 트럼프 대통령을 노린 사건일 가능성에 대해선 “추측하지 않겠다. 대통령을 겨냥한 것인지 아닌지는 모른다. 하지만 우리는 (사실을) 밝혀낼 것”이라고 말했다. 이번 사건은 워싱턴DC 경찰청이 수사할 예정이다. 뉴욕타임스(NYT)는 SS가 연방의회에 보낸 이메일에서 범인이 트럼프 행정부 내 특정 인사를 표적으로 삼았다는 징후는 아직 없다고 밝혔다고 보도했다.
박석 서울시의원 “도봉구 공동주택 지원사업 ‘3년 연속 선정 확대’ 환영”
서울시의회 박석 의원(국민의힘, 도봉3)은 서울시가 추진하는 ‘2026년 공동주택 모범관리단지 지원사업’에 도봉구 관내 15개 아파트 단지가 선정된 것에 환영의 뜻을 밝혔다. 이로써 도봉구는 2024년부터 2026년까지 총 39개 단지가 선정되는 쾌거를 이뤘다. ‘공동주택 모범관리단지 지원사업’은 입주민과 관리노동자 간의 상생 문화를 조성하고 투명한 관리 체계를 구축한 우수단지를 선정해 보조금을 지원하는 제도다. 이번 사업을 통해 도봉구 내 15개 아파트 단지가 총 2억 2495만원의 시비 보조금을 확보했으며, 해당 예산은 ▲경로당 및 노인정 시설 보수 ▲관리노동자 휴게실 개선 ▲주민 공동체 프로그램 운영 등 입주민 삶의 질과 직결된 사업에 투입할 예정이다. 특히 도봉구는 2024년 10개 단지(약 1억원), 2025년 14개 단지(약 1억 5000만원)에 이어 올해 15개 단지(약 2억 2500만원)로 매년 지원 규모가 꾸준히 확대됐다. 서울시의회 주택공간위원회 위원으로 활동 중인 박 의원은 “그동안 현장에서 만난 주민들의 주거환경 개선에 대한 열망이 예산 확보라는 결실로 이어져 기쁘다”며 “입주민과 관리주체가 함께 노력한 결과”라고 평가했다. 그는
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사건 발생 직후 트럼프 대통령은 백악관 내에서 열린 소상공인 관련 행사에서 연설을 했으며 차질 없이 마무리됐다. 다만 수사당국이 사건을 조사하는 동안 백악관이 잠시 폐쇄됐고, 실외에 있던 백악관 출입기자들도 브리핑룸으로 들어가라는 안내를 받았다. 앞서 지난달 25일엔 백악관출입기자협회가 워싱턴 힐튼 호텔에서 트럼프 대통령이 참석한 가운데 개최한 만찬 행사에서 한 남성이 산탄총을 들고 진입을 시도하며 SS 요원들과 총격전을 벌였다.
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