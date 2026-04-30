“이란, 이르면 이번주 美에 ‘수정 평화안’ 제시”

트럼프 “해상 봉쇄 수개월 연장”

협상 교착 속 군사행동 가능성도



이란 “美 패배… 호르무즈에 새 질서”

이미지 확대 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. 닫기 이미지 확대 보기 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령.

세줄 요약 이란이 기존 협상안이 거부된 뒤 이르면 이번 주 미국에 수정 평화안을 제시할 것으로 알려졌다. 미국은 핵 프로그램 우려가 해소될 때까지 대이란 해상 봉쇄를 유지하겠다는 입장이다. 중재국을 통한 물밑 협상은 계속되는 모습이다. 이란, 수정 평화안 이번 주 제시 가능성

미국, 핵농축 중단 요구하며 봉쇄 유지

군사행동·공습 계획까지 거론되는 상황

2026-05-01 12면

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미국에 ‘조건부 협상안’을 제안했다가 사실상 거부당한 이란이 이르면 이번 주 내로 미국에 수정안을 제시할 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 대통령은 이란이 핵 프로그램에 대한 미국의 우려를 해소하는 합의에 동의할 때까지 대이란 해상 봉쇄를 지속하겠다는 입장을 견지했다.CNN은 29일(현지시간) 소식통을 인용해 이란이 이르면 1일까지 파키스탄에 기존 협상안을 보완한 ‘수정 평화안’을 전달할 가능성이 있다고 보도했다. 새 협상안의 내용은 확인되지 않았지만, 중재국을 통한 물밑 협상은 계속되고 있음을 보여주는 것으로 해석된다.앞서 이란은 호르무즈 해협을 우선 개방하고 종전을 선언한 뒤 핵 협상은 다음에 하자는 제안을 내놓았으나 미국이 거부한 것으로 알려졌다. 미국은 이란이 최소 20년 동안 핵농축을 중단하고 관련 제한 조치를 수용해야 한다는 입장이다.이란이 트럼프 대통령이 수용할 수 있는 중재안을 제시하지 못한다면 미국이 다시 군사행동에 나설 가능성도 제기된다. 액시오스는 복수의 소식통을 인용해 미 중부사령부가 이란을 협상 테이블로 끌어내기 위한 ‘단기적이고 강력한’ 공습 계획을 준비 중이라고 보도했다. 이와 관련 브래드 쿠퍼 미 중부사령관이 30일 트럼프 대통령에게 이란에 대한 잠재적 군사행동을 위한 새로운 계획을 보고할 예정이라고 액시오스는 전했다. 소식통에 따르면 공습 대상에는 기반 시설 목표물이 포함될 가능성이 크다.트럼프 대통령은 대이란 해상 봉쇄를 수개월 연장할 수도 있다고 밝혔다. 그는 액시오스와의 전화 인터뷰에서도 “봉쇄가 폭격보다 효과적”이라며 “그들(이란)은 내가 봉쇄를 유지하는 것을 원하지 않는다. 나도 봉쇄를 풀고 싶지 않다. 그들이 핵무기를 보유하는 것을 원치 않기 때문”이라고 강조했다.한편 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이는 미국의 공격이 수치스러운 패배로 끝났다고 주장하며, 호르무즈 해협의 새 관리 체계를 수립하겠다고 선언했다. 모즈타바는 30일 ‘페르시아만의 날’을 맞아 “미국의 음모가 좌절된 지 두 달 만에 페르시아만과 호르무즈 해협에 새로운 장이 열리고 있다”고 밝혔다. 이어 새로운 규칙에 따라 호르무즈 해협을 관리할 것이라며 통행료 부과 의지를 강조했다.