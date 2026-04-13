총구 겨눈 트럼프, 기름 붓는 네타냐후… 중동 또 화약고 되나

‘2주 휴전’ 풍전등화 위기

이미지 확대 포성 뚫고 피어난 생명… 꿈나라엔 평화만 있기를 이스라엘군의 공습을 피해 피란 중인 레바논 여성이 12일(현지시간) 베이루트 근교에 설치된 임시 텐트 안에서 보름 전 출산한 딸을 품에 안고 있다. 레바논 보건부에 따르면 이스라엘군이 지난 8일 레바논 전역에 가한 공습으로 최소 300명이 숨지고 약 1150명이 부상을 입었다.

베이루트 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 포성 뚫고 피어난 생명… 꿈나라엔 평화만 있기를 이스라엘군의 공습을 피해 피란 중인 레바논 여성이 12일(현지시간) 베이루트 근교에 설치된 임시 텐트 안에서 보름 전 출산한 딸을 품에 안고 있다. 레바논 보건부에 따르면 이스라엘군이 지난 8일 레바논 전역에 가한 공습으로 최소 300명이 숨지고 약 1150명이 부상을 입었다.

베이루트 AP 연합뉴스

2026-04-14 3면

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미국이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 군사작전 가능성까지 시사하며 중동은 또다시 전운에 휩싸였다. 이스라엘도 이란과의 전쟁 재개 준비에 착수하면서 어렵게 성사된 미국과 이란의 ‘2주 휴전’이 풍전등화의 위기에 놓였다.12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 도널드 트럼프 미국 대통령과 참모진이 교착 상태에 빠진 이란과의 협상 상황을 타개하기 위해 호르무즈 해협 봉쇄와 더불어 이란에 대한 제한적인 군사 공격을 재개하는 방안을 검토 중이라고 보도했다.트럼프 행정부 관계자들은 트럼프 대통령이 이란에 대한 본격적인 폭격 작전을 재개할 수도 있지만 지역 안정 문제와 장기적인 군사 충돌을 꺼리는 그의 성향상 전면전의 개연성은 낮다고 전했다.트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “그러고 싶지는 않지만 이란의 식수, 해수 담수화 시설, 발전소는 공격하기 매우 쉽다”며 대이란 군사작전 가능성을 시사했다. 트럼프 대통령의 측근들은 트럼프 대통령이 이란의 인프라 타격을 언급하며 위협 수위를 높이고 있으나, 여전히 외교적 해결책의 가능성도 열어 두고 있다고 전했다.WSJ는 이란과의 전면전을 재개하든 안 하든 트럼프 대통령이 정치적으로 위험에 직면하게 될 것이라고 짚었다. 전면전에 나설 경우 미 군사력이 고갈될 뿐 아니라 올해 11월 중간선거를 앞두고 유권자들의 반발을 살 우려가 있으며, 군사작전을 축소하면 호르무즈 해협을 장악한 이란 정권에 승리를 안겨 주는 꼴이 된다.미국과 이란의 휴전 중에도 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라를 지속적으로 공격해 온 이스라엘 역시 대이란 전쟁 준비에 나섰다. 현지 매체 와이넷은 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장이 군에 최고 수준의 준비 태세를 갖추도록 지시했다고 보도했다. 채널12, 채널13, 공영방송 칸 등 현지 지상파 방송도 군 소식통을 인용해 이스라엘군이 이란과의 무력 충돌 재개를 준비하고 있다고 일제히 보도했다.특히 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 이스라엘군이 점령 중인 레바논 남부 완충지대를 찾아 이란에 대한 강경한 의지를 드러냈다. 방탄조끼 차림으로 현장을 점검한 네타냐후 총리는 “레바논에서의 전쟁은 여전히 계속되고 있다”며 “아직 해야 할 일이 더 남아 있다. 우리는 그 과업을 수행하는 중”이라고 말했다.