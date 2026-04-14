“미·이란의 2차 대면협상, 이르면 목요일 개최”

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JD 밴스 미국 부통령이 파키스탄에서 이란 관련 협상을 앞두고 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 만난 모습, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장을 단장으로 한 고위급 대표단이 미국과의 협상 참석을 위해 파키스탄 이슬라마바드에 도착한 모습. AP뉴시스
미국과 이란의 종전을 위한 2차 협상이 이르면 16일 열릴 가능성이 있는 것으로 전해졌다.
14일 AP 통신은 미국 관리와 소식통을 인용해 미국과 이란이 2주간의 휴전이 끝나는 21일 전에 전쟁을 끝내기 위한 합의를 도출하기 위해 새로운 대면 협상을 검토 중이라고 보도했다. 이들은 새로운 협상 라운드에 대한 논의가 아직 진행 중이라고 밝혔으며, 중재국 중 한 곳의 외교관은 미국과 이란이 이에 동의했다고 전했다.
16일 2차 회담 가능성이 나오는 가운데 장소는 1차 때와 마찬가지로 파키스탄 이슬라마바드에서 열리는 것으로 논의 중이다. 다만 미국 관리 사이에서 스위스 제네바도 거론된다고 통신은 전했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 “이란 측으로부터 연락을 받았는데, 그들은 합의를 매우 간절하게 원한다”고 주장했다.
미 CBS도 파키스탄 정부 고위 관계자를 인용해 “파키스탄 당국은 양국 간 지속적 대화에 신중한 낙관론을 유지하며 외교적 노력을 강화하고 있다”고 전했다. 파키스탄 고위 관계자는 “워싱턴과 테헤란 양측과 활발히 접촉하면서 가능한 한 빠른 시일 내에 대화를 재개할 것을 촉구하고 있다”고 밝혔다.
이희원 서울시의원, 동작구 발전 위한 서울시 특별조정교부금 43억 5000만원 확보
서울시의회 교육위원회 이희원 의원(동작4, 국민의힘)은 14일 동작구 주민의 생활 여건 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 약 43억 5000만원 교부가 확정됐다고 밝혔다. 확보된 예산은 주민들의 오랜 숙원이었던 수변 공간 조성과 도로 환경 개선 등에 집중 투입될 예정으로, 동작구 곳곳의 정주 여건이 크게 향상될 것으로 기대된다. 먼저 흑석동 1-1 일대에는 한강진입로 및 보행정원 조성을 위해 5억원이 투입된다. 오는 5월부터 연말까지 해당 지역을 주민들이 즐겨 찾는 수변공간 및 휴식처로 조성한다는 계획이다. 교통사고 예방을 위한 LED 도로 표지병 설치 예산 10억원도 확보됐다. 현충로와 서달로, 사당로 등 동작구 관내 주요 도로 7개 구간(총 6100m)에 1만 개의 LED 표지병을 설치해 우천·우설 시에도 차선을 선명하게 구분할 수 있도록 돕는다. 올 10월 완공 이후에는 운전자와 보행자 모두에게 더욱 안전한 환경이 제공될 전망이다. 이 의원은 이 밖에도 지역 인프라 확충을 위해 ▲현충근린공원 기반시설 정비 6억원 ▲동작구 신청사 별동 증축 20억원 ▲1인 가구 거점 지원센터 조성 2억 5000만원 등의 예산을 주도적으로 이끌어냈다. 현충근린공원은
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CNN은 복수의 소식통을 인용해 “행정부는 여전히 외교적 출구를 마련할 수 있다는 희망을 유지하고 있다”며 “향후 며칠간 협상 속도에 따라 양국이 휴전 시한을 연장할 가능성도 있다”고 했다.
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미국과 이란의 2차 협상 개최 가능한 날짜는?