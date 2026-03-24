이란전 D+25｜트럼프 “5일 더”…호르무즈 기뢰까지, 오늘의 핵심 [전황브리핑]

트럼프, 이란 발전소 공격 5일 유예

이란 “대화 없다, 시간 벌기” 부인

호르무즈 해협 이란 기뢰 실재 확인

‘화재’ USS 제럴드 포드, 전선 이탈

[이란전 25일차 요약]

이란 전쟁이 24일(현지시간)로 개전 25일차를 맞은 가운데, 미국은 이란 전력·에너지 시설 타격 시한을 5일 유예하며 외교 공간을 열었다. 그러나 전쟁의 무게중심은 이미 군사시설 파괴전에서 에너지·해상 초크포인트(Chokepoint·조임목) 전쟁으로 옮겨간 상태다.

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 웨스트팜비치에서 에어포스원에 탑승하기 전 언론에 발언하고 있다. 2026.3.23 웨스트팜비치 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 웨스트팜비치에서 에어포스원에 탑승하기 전 언론에 발언하고 있다. 2026.3.23 웨스트팜비치 로이터 연합뉴스

¹초크포인트는 국제 해상 교통과 물류의 핵심 길목이 되는 협소한 해역을 의미한다. 이 지점이 분쟁으로 기능을 상실할 경우 글로벌 공급망 전체를 압박하며 세계 경제의 ‘목을 조르는’ 결과로 이어질 수 있다.

이미지 확대 이란전쟁 25일차, 걸프·역내 미군기지 확전 영향권. 2026.3.24 서울신문 (AI 도구 활용) 닫기 이미지 확대 보기 이란전쟁 25일차, 걸프·역내 미군기지 확전 영향권. 2026.3.24 서울신문 (AI 도구 활용)

이미지 확대 중동 전쟁 인명피해 현황. 2026.3.24 서울신문 (AI 도구 활용) 닫기 이미지 확대 보기 중동 전쟁 인명피해 현황. 2026.3.24 서울신문 (AI 도구 활용)

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도널드 트럼프 미국 대통령은 23일 이란과 생산적 대화를 하고 있다며, 발전소 공격을 5일간 미뤘다. CNN 인터뷰에서는 “이란과 15개 합의 사항이 있다”고도 주장했다. 앞서 그는 21일 ‘48시간’을 시한으로 제시하며 최후통첩을 날린 바 있다. 다만 실제 협상 상대가 누구인지는 공개되지 않았다.이란 외무부는 “테헤란과 워싱턴 사이에 어떠한 대화도 없었다”고 반박했다. 이란 측은 트럼프의 발언을 유가 안정과 군사 준비를 위한 “시간 벌기”로 규정했고, 최고지도자 군사고문 모흐센 레자에이는 “모든 손실을 보상받을 때까지 전쟁은 계속된다”고 밝혔다.CBS 뉴스는 미국 정보당국이 호르무즈 해협에 이란제 ‘마함 3·마함 7’ 림펫 기뢰가 최소 12개 이상 존재한다고 평가했다고 보도했다. 법적 완전 봉쇄 선언은 없지만, 해협이 이미 실질적 무기화 단계에 들어섰다는 해석이 가능하다.파키스탄은 이슬라마바드 회동을 중재 중이며, 갈리바프 이란 의회 의장과 스티브 위트코프·재러드 쿠슈너·JD 밴스 부통령 회동 가능성이 거론된다. 백악관은 “추측성 보도”라고 선을 그었지만, 튀르키예와 유럽연합(EU)도 공개적으로 협상 재개를 촉구하고 있다.미국은 이란 본토 전략표적, 이스라엘은 레바논 남부 후방과 테헤란 공습을 지속 중이다. 미 CENTCOM은 이란 내 군사 표적 9000건 이상 타격, 전투비행 9000회 이상, 함정 140척 이상 파괴·무력화를 주장하기도 했다. 한편 USS 제럴드 포드(CVN-78)는 지난 12일 화재 이후 23일 그리스 크레타 수다만 기지에 입항해 수리에 들어갔다. 이에 따라 이란 전구에서 작전 중인 미군 항모는 1척으로 줄었다.혁명수비대(IRGC)는 이스라엘 본토와 걸프 지역 미군 기지를 동시에 겨냥하는 다중 전선형 대응을 이어가고 있다. IRGC는 텔아비브·디모나·에일라트와 알다프라·알리살림·바레인 5함대 등을 계속 타격했다고 주장했다. 개별 공격의 효과는 독립 검증이 어렵지만, 이스라엘 내 실제 인명 피해는 외신 보도로 일부 확인된다.피해는 누적되고 있다. 이스라엘 아라드, 디모나, 텔아비브에서 각각 31명, 5명, 15명이 입원한 것으로 집계됐다. 레바논에선 1039명, 이라크에선 친이란 민병대를 중심으로 60명 이상이 숨졌다. 이란 사망자는 정부 공식 1500명 이상이며, HRANA는 3268명으로 별도 집계했다.호르무즈 해협은 이미 ‘실질 봉쇄’ 단계에 들어갔다는 분석이 나온다. 이란은 “이미 충분한 지배력을 갖추고 있어 기뢰 부설은 필요 없다”고 주장하고 있지만, 미국 정보당국이 기뢰의 실재를 확인하면서 해협이 이미 무기화 단계에 진입했다는 평가가 힘을 얻고 있다. 이에 따라 호르무즈를 둘러싼 ‘초크포인트¹ 전쟁’ 우려도 커지는 양상이다.군사 압박을 유지한 채 협상 창을 열어두는 전술적 유예를 택했다. 이슬라마바드 채널을 구체화하면서도 ‘3월 28일’ 시한을 손에 쥔 채 이란의 실제 협상 의사를 시험하고 있다. 목표는 호르무즈 재개방 강제와 이란 군사 투사 능력 약화다.미국의 외교 흐름과 무관하게 독자 전쟁 목표를 추진하고 있다. 공습을 늦추지 않고 레바논 완충지대 구축과 서안 병력 이전까지 병행하는 것은, 협상과 무관하게 전장에서 기정사실을 극대화하겠다는 뜻에 가깝다.정면 승리보다 비용 전가 전략을 택했다. 협상은 부인하면서도 기뢰 실재, 추가 공격 예고, 본토 타격을 통해 상대의 정치·경제 부담을 극대화하는 방식이다. 호르무즈 불안과 이스라엘 본토 불안, 미군 기지 위협을 동시에 키워 협상력을 높이려는 계산이 깔려 있다.는 향후 5일 안에 판가름 날 전망이다. 성사될 경우 실무급 물밑 접촉을 넘어 고위급 외교 창구가 실질적으로 열리고, 불발되면 3월 28일을 기점으로 새로운 위협 국면이 시작될 가능성이 크다.도 핵심 변수다. 기뢰가 남아 있는 한 협상 성사와 별개로 상업 통항 정상화는 어렵다.와 서안 병력 분산의 효과도 주목된다.를 대체할 조지 H.W. 부시(CVN-77) 항모의 공백이 길수록 CENTCOM 공습 강도가 제약된다는 점도 변수다.는 협상 기대가 누르고 기뢰·추가 타격이 밀어 올리는 구조로, 배럴당 110달러 재돌파 가능성이 상존한다.현재는 협상과 확전이 동시에 작동하는 구간이다.‘5일짜리 유예’가 협상으로 이어질지,는 결국 호르무즈와이 가를 가능성이 크다.