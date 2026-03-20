[속보영상] 이란 “미군 F-35 전투기 격추…추락 가능성” 주장

이미지 확대 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 19일(현지시간) 미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35 전투기를 조준 공격하는 데 성공했다고 밝혔다. 2026.3.19 이란 혁명수비대 자료 닫기 이미지 확대 보기 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 19일(현지시간) 미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35 전투기를 조준 공격하는 데 성공했다고 밝혔다. 2026.3.19 이란 혁명수비대 자료

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이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 19일(현지시간) 이란 영공을 침범한 미군 F-35 스텔스 전투기를 격추했으며, 해당 기체가 심각한 손상을 입었다고 밝혔다.이란 국영 파르스 통신에 따르면 IRGC는 성명을 통해 “오늘 새벽 2시 50분쯤 IRGC 항공우주군의 신형 첨단 방공 시스템이 미 공군 소속 F-35 전투기를 격추했다”며 “피격된 전투기는 치명적인 타격을 입었다”고 주장했다.IRGC는 격추 장소가 이란 중부 지역 상공이라고 부연했다.이어 “격추된 기체의 최종 행방은 아직 확인되지 않았으나, 피해 규모로 보아 추락했을 가능성이 매우 높다”고 말했다.앞서 이날 미국 CNN 방송도 F-35 전투기 한 대가 이란 측의 사격으로 보이는 공격에 피격당한 뒤 중동의 미군 공군기지에 비상 착륙했다고 보도했다.이와 관련, 미군의 대(對)이란 전쟁을 총괄 지휘하는 중부사령부의 팀 호킨스 대변인은 해당 전투기가 비상 착륙할 수밖에 없는 상황일 때 이란 상공에서 전투 임무를 수행하고 있었다고 전했다.호킨스 대변인은 또 “항공기는 안전하게 착륙했으며, 조종사는 안정적 상태”라며 “이 사고는 조사 중”이라고 밝혔다.CNN은 “이번 사고는 지난달 말 시작된 전쟁에서 미국 항공기가 피격당한 첫 사례가 될 수 있다”며 “이번 비상 착륙은 미국 고위 당국자들이 대이란 전쟁에서 광범위한 성과를 거두고 있다고 계속 주장하는 가운데 나왔다”고 짚었다.피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 이날 오전 댄 케인 합참의장과 함께 진행한 전황 브리핑에서 “이란의 방공망은 붕괴했다(flattened)”라고 말한 바 있다.이번 전쟁에서 미국과 이스라엘 모두 이란에 대한 공격에 F-35를 운용하고 있다. 이 항공기 가격은 1억 달러(약 1500억원) 이상이다.