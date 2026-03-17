“모즈타바, 미·이스라엘 무릎 꿇을 때까지 ‘보복 의지’ 활활…휴전 거부”

로이터, 익명 이란 고위 관리 인용 보도

“패배 인정·배상금 지급 전까진 안 돼”

이미지 확대 이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이. 로이터 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이. 로이터 연합뉴스 자료사진

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이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 제3국을 통해 전달된 긴장 완화 및 휴전 제안을 거부했다고 로이터 통신이 17일(현지시간) 이란의 고위 관리를 인용해 보도했다.익명을 요구한 고위 관리는 이 매체에 모즈타바 하메네이가 중재국 2곳에서 전달받은 휴전안을 거절했다고 주장했다.모즈타바 하메네이는 취임 후 첫 외교 정책 회의에서 미국과 이스라엘을 향한 보복 의지가 “매우 강경하고 단호하다”는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 다만 그가 이 회의에 직접 참석했는지는 확인되지 않았다.소식통에 따르면 모즈타바 하메네이는 또 “미국과 이스라엘이 무릎을 꿇고 패배를 인정하며, 그에 따른 배상금을 지급하기 전까지는 평화를 논할 적기가 아니다”라고 강조했다.이란은 그동안 끝까지 항전하겠다는 의지를 여러 채널을 통해 밝혔다. 그러면서 전쟁을 시작한 미국·이스라엘의 사과와 배상금 지급 등을 휴전 조건으로 내걸어왔다.도널드 트럼프 미국 대통령은 전쟁이 곧 끝날 것이라고 공언하면서도, 임무를 마무리하기 위해 시간이 더 걸린다는 입장을 내비쳤다.로이터는 지난 14일 트럼프 행정부가 전쟁 종식을 목표로 한 중동 동맹국들의 외교적 협상 시도를 거부했다고 보도한 바 있다.한편, 주러시아 이란 대사는 미국·이스라엘의 공습으로 다친 모즈타바 하메네이가 치료를 위해 러시아에 갔다는 최근 일부 아랍권 매체의 보도 내용을 부인했다.지난달 28일 공습으로 부상한 것으로 알려진 모즈타바 하메네이는 8일 최고지도자로 선출된 이후 지금까지 직접 모습을 드러내거나 육성으로 메시지를 내지 않았다.