‘동맹 경시’에 지친 나토… “미국보다 중국 더 의지”

英 등 5개국 국민 여론조사

2026-03-17 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘동맹 경시’ 행보가 계속되는 가운데 나토(북대서양조약기구) 회원국 국민들이 미국보다 중국을 더 의지할만한 대국으로 보고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.15일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코가 미국·캐나다·영국·프랑스·독일 등 5개국 국민을 대상으로 실시한 조사에 따르면 응답자 절반 이상이 “미국보다 중국이 의지할 만한 강대국”이라고 답했다. 이번 조사는 영국 여론조사 회사 ‘퍼블릭 퍼스트’와 함께 지난 6~9일 5개국 총 1만 289명을 대상으로 실시됐다. 조사에 따르면 캐나다 응답자 중 57%가 중국을, 23%가 미국을 각각 꼽았고, 20%는 ‘모르겠다’고 답했다. 또 독일에서는 40%가 중국을, 24%는 미국을 택하는 등 조사 국가들은 미국이 아닌 중국을 더 신뢰했다.아울러 ‘향후 10년 후 미중 가운데 어느 쪽이 세계의 지배적 국가가 될 것으로 예상하느냐’는 질문에서도 응답자의 절반이 중국을 선택했다. 구체적으로 독일은 51%, 캐나다 49%, 프랑스 48%, 영국 45%가 미국이 아닌 중국을 10년 뒤 초강대국으로 예상했다. 이같은 결과는 지난해 1월 출범한 트럼프 2기 행정부에서 ‘미국 우선주의’를 밀어붙이며 세계 각국과 충돌하고 있는 상황을 반영한 것으로 풀이된다.